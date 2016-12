El pasado jueves 8 de diciembre arrancó la 38ª edición del Festival de Cine de La Habana, un encuentro que durante diez días exhibe cerca de 400 títulos en sus múltiples ciclos y categorías. Un centenar de estos filmes formará parte de las secciones en competencia, destinadas a difundir lo mejor del cine latinoamericano y caribeño contemporáneo. Dieciocho largometrajes de ficción, 26 documentales, 27 películas animadas, 18 óperas primas y 22 cortos y mediometrajes competirán en sus respectivas categorías por el premio Coral.

De los títulos que conforman la categoría de ficción, Argentina, Chile y Colombia presentan cuatro títulos cada una, seguidos por Cuba y Brasil con tres, aunque también hay trabajos de países con una industria cinematográfica más pequeña y varias coproducciones con países de Europa y Norteamérica.

Los largometrajes en el concurso oficial de ficción son los argentinos “La helada negra” de Maximiliano Schonfeld, “El ciudadano ilustre” de Gastón Duprat y Mariano Cohn, y “Hermia & Helena” de Matías Piñeiro; y los brasileños “A cidade do futuro” de Marília Hughes y Cláudio Marques, “Mãe só há uma” de Anna Muylaert; y “Aquarius” de Kleber Mendonça Filho.

También compiten las chilenas “Neruda” de Pablo Larraín, “El Cristo ciego” de Christopher Murray, “Jesús” de Fernando Guzzoni, y “Aquí no ha pasado nada” de Alejandro Fernández Almendras; las colombianas “La mujer del animal” de Víctor Gaviria y “Mañana a esta hora” de Lina Rodríguez: las cubanas “Últimos días en La Habana” de Fernando Pérez Valdés, “Ya no es antes” de Lester Hamlet, y “Sharing Stella” de Enrique Álvarez Martínez;

las mexicanas “La región salvaje” de Amat Escalante y “Desierto” de Jonás Cuarón; y “Play the Devil” de Maria Govan (Trinidad y Tobago, Bahamas, Estados Unidos).

El festival otorgará, a su vez, un premio a un guión inédito y original que se elegirá entre los 25 seleccionados para el festival y otro para el mejor diseño de cartel de entre 24 afiches de películas, muestras y festivales de Latinoamérica.

Las categorías no competitivas se dividen en “Latinoamérica en perspectiva”, “Otras latitudes” y “Entornos”, e incluyen desde títulos destinados al público infantil y homenajes hasta obras vanguardistas y una muestra de lo más destacado del panorama mundial. Una de las novedades de esta edición es el ciclo “Clásicos restaurados” que busca concientizar sobre la importancia de la restauración y recirculación del patrimonio audiovisual.

A la exhibición de películas se suman un año más las actividades de mercado: seminarios, talleres, conferencias, clases magistrales y el premio Coral a la postproducción. Siete largometrajes latinoamericanos compiten para obtener múltiples apoyos (servicios de postproducción de imagen y sonido, subtitulado y ayudas a la promoción y distribución) otorgados por “Premio LaserFilm” (Italia), La Burbuja Sonido (Argentina), ARACNE DC (España), Boogieman Media (Argentina) y Habanero/Alta Definición (Brasil/Argentina).