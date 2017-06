El próximo 8 de julio finaliza el plazo para inscribir obras en la cuarta edición de 3 Puertos Cine, plataforma para el desarrollo de proyectos de largometraje coorganizado por Distrital Formación de México y Australab, del Festival de Cine de Valdivia.

Abierta a directores y productores latinoamericanos con proyectos en temprana etapa de desarrollo, este taller ofrece dos sesiones de trabajos y un posterior apoyo en la búsqueda de financiamiento.

“3 Puertos Cine es un taller que no tiene un programa preestablecido, con módulos temáticos, sino que aborda cada proyecto desde su especificidad. No aborda los proyectos desde la relación de estos con la industria, sino que piensa primero el proyecto en tanto que objeto estético y luego intenta ser una guía respecto a cómo llevarlo a término financieramente; y entiende los proyectos como un todo y no solo desde sus aspectos narrativos”, explican sus responsables en la presentación de la convocatoria.

En la primera sesión del taller (Valdivia, del 5 al 9 de octubre), con presencia únicamente de los directores seleccionados, se trabaja en torno a los aspectos estéticos, temáticos, conceptuales y narrativos. En la segunda sesión (México, marzo de 2018), y en base a los avances de los proyectos, se continúa trabajando con los directores en estos aspectos, a la vez que se convoca también a los productores, en vistas de reflexionar acerca de un modelo de financiamiento acorde a las necesidades específicas de cada proyecto y en un posible circuito a seguir luego de su paso por el taller.

Para los talleres de 3 Puertos Cine, al igual que en ediciones anteriores, dos de sus tutores principales serán Lucrecia Martel y Mariano Llinás, a los cuales se sumarán nuevos tutores que serán anunciados con la selección de proyectos de esta convocatoria.

Las bases y formularios de inscripción están disponibles en la página web de Australab.