Del 3 al 12 de marzo de 2017, cineastas de 40 países exhibirán 131 largometrajes y cortos en la 34a edición del Festival de Cine de Miami, con películas latinoamericanas presentes en varias de sus secciones.

En la categoría distintiva del festival, Knight Competition, se exhibirán trabajos internacionales de realizadores que han previamente estado en la selección oficial del festival. Los 20 títulos elegidos compiten por un premio de 40.000 dólares en efectivo. Aquí se podrán ver los estrenos mundiales de dos filmes coproducidos entre Argentina, Uruguay y Francia: “El otro hermano”, dirigida por Adrián Caetano (también coproducida por España) y “El pampero”, dirigida por Matías Lucchesi. También será el estreno internacional de “El candidato” de Daniel Hendler con coproducción entre Argentina y Uruguay y los estrenos norteamericanos de la colombiana “Eso que llaman amor” de Carlos César Arbeláez, la ecuatoriana “Sin muertos no hay carnaval” de Sebastián Cordero (coproducida por Alemania), la mexicana “Tesoros” de María Novaro y la cubano-española “Últimos días en La Habana” de Fernando Pérez. Completan la participación latinoamericana la mexicana “La caja vacía” dirigida por Claudia Sainte-Luce, la chilena “Vida de familia” de Cristina Jiménez y Alicia Scherson y “Santa y Andrés”, coproducción entre Cuba, Colombia y Francia dirigida por Carlos Lechuga.

En la competencia documental Knight hay seis películas latinoamericanos entre las 25 seleccionadas. La argentina “Un cine en concreto” de Luz Ruciello y la hondureña “Voices Beyond the Wall: Twelve Love Poems from the Murder Capital of the World” dirigida por Brad Coley tendrán su estreno mundial en Miami. También estarán “Veinte años”, dirigida por Alice de Andrade y con coproducción de Cuba, Brasil y Costa Rica; la brasileña “The cat from Havana” dirigida por Dacio Mata; “Los niños”, dirigida por Maite Alberdi y coproducida entre Chile, Holanda y Francia; y la coproducción entre Cuba y Estados Unidos “Give me Future: Major Lazer in Cuba” de Austin Peters.

El festival también cuenta con la categoría HBO Competition para largometrajes iberoamericanos e hispánicos de Estados Unidos en la Selección Oficial, compitiendo por un premio de $10 000 en efectivo que se otorga por votación de jurado. Allí competirán 35 largometrajes de América Latina y España.

Una novedad de esta edición es una iniciativa patrocinada por The Related Group que premia a talentos emergentes de Latinoamérica otorgando tres premios en efectivo de 5.000 dólares a directores de cortometrajes. Las ganadoras son la chilena “Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta” de Francisca Alegría, la cubana “Conectifai” de Zoe García Miranda y la argentina “El inconveniente” de Adriana Yurcovich.

También habrá un premio al guión de 10.000 dólares: el Jordan Ressler Screenwriter Award. Tres de las 13 seleccionadas en esta categoría son de la región: la chilena “La mentirita blanca” de Tomás Alzamora, “El techo” de Patricia Ramos y con coproducción de Cuba y Nicaragua y “La soledad” de Jorge Thielen Armand con coproducción de Venezuela y Canadá.

A los largometrajes latinoamericanos en competencia se suman varios cortos y las proyecciones especiales de las argentinas “El ciudadano ilustre”, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn y “Gilda, no me arrepiento de este amor” de Lorena Muñoz.