Desde su sede en Los Ángeles, la productora de animación Anáhuac Films ha lanzado una división de distribución y busca posicionarse en el mercado latino en Estados Unidos con filmes latinoamericanos de animación, familiares y comedias.

Productora de títulos como “El Americano”, dirigida por Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel y Raul Garcia; o “K9 World Cup”, la compañía se encuentra seleccionando títulos para su distribución en salas y plataformas de vídeo bajo demanda en territorio estadounidense.

Con especial hincapié en producciones mexicanas, Anáhuac Films se propone estrenar entre 3 y 4 películas por año en una primera etapa, abarcando entre 20 y 75 pantallas. “En cuanto a los territorios, estamos planeando pocas salas pero son las más eficaces para los latinos en mercados como California, Texas, Nuevo México y Arizona. Lo ideal también sería estrenar en México al mismo tiempo”, indica Gerry Cardoso, director de la empresa, en declaraciones a LatAm cinema.

Según señala Cardoso, la flamante distribuidora no descarta entrar como coproductora de algún título y en principio no prevé asumir el pago de mínimo garantizado. Los filmes no deben haber tenido estreno en México y su año de producción debe ser de 2016 en adelante, “pero pueden ser más viejas para su distribución en DVD”, señala.