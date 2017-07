En el año del centenario de la animación brasileña, su festival por excelencia llega a la vigésimo quinta edición. Entre el 14 y el 30 de julio, varias sedes de Rio de Janeiro (14-23) y São Paulo (26-30) celebran el cine animado nacional, regional e internacional.

Cerca de 500 trabajos se podrán ver en las diversas categorías competitivas de largo, largo infantil, corto, corto infantil, galeria (cine experimental) y portfolio (obras publicitarias); y en las no competitivas panorama, animación de escuelas (animación en curso), cortos nacionales a tener en cuenta (Ojo con ellos!), sección que incluye una veintena de obras, y trabajos que usan lenguajes de animación para experiencias educativas (Futuro Animador).

En los destacados de la edición 2017, se exhibirán los filmes premiados en los 25 años del certamen; un Foco Canadá y una retrospectiva de los cien años de animación brasileña. En la Competencia de Largometrajes se incluye el venezolano “Pequeños héroes” dirigido por el argentino Juan Pablo Buscarini y producido por Orinoco Films que se exhibió en el último Festival de Annecy; y en las sesiones especiales se podrá ver “Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe”, filme del uruguayo Walter Tournier, quien será homenajeado con una muestra de su obra.

En la Competencia Internacional de Cortos, categoría cuyo ganador entrará en la disputa por los Premios Óscar, participa el mexicano “Cerulia” de Sofía Carrillo, el chileno “Here’s the Plan” de Fernanda Frick, el uruguayo “Hucho Hucho” de Juan Carve, el argentino “El hombre mas chiquito del mundo” de Juan Pablo Zaramella; y los brasileños “Em crise” de Amir Admoni, “Finito” de Mauricio Bartok Ruiz, “Macaco albino: pimenta” de Roberto Massayoshi Uechi, “O violeiro fantasma” de Wesley Rodrigues, “Papel Y-10” de Please No, “Plantae” de Guilherme Gehr, “Sob o véu da vida oceânica” de Quico Meirelles.

El sector profesional se da cita en Anima Forum, sección de formación y mercado que este año cumple su duodécima edición y se celebrará tanto en la ciudad carioca como en la paulista. Allí se mostrarán las primeras imágenes del largo en producción “Tito e os Pássaros”, y en la sede paulista se podrá ver también un avance de “Lino”, largo producido por Fox Films que tendrá su estreno en septiembre.

Además del Anima Business, espacio de netoworking; y Anima Coaching, en el que una selección de proyectos es asesorada por profesionales; el foro propone diversas actividades formativas. En ese programa, el uruguayo Walter Tournier brindará una clase magistral en torno a la producción de stop-motion con bajo presupuesto, mientras que Robert Feng, director de arte de “Juego de Tronos” revelará el proceso creativo de la secuencia de apertura de la serie, explicando la importancia del diseño y su lugar en la narrativa dramática. También habrá conferencias de banda sonora para largos y series, Youtube como vitrina para la animación, mecanismos de financiación, Branded Content, la frontera entre animación y videojuegos y realidad virtual.

Asimismo, se propone una conferencia acerca de las oportunidades para la animación brasileña a partir del acuerdo de coproducción con Inglaterra y la ABCA, Asociación Brasileira de Cine de Animación, tendrá su reunión anual.

Organizado desde 1993 por un colectivo de animadores, Anima Mundi es la principal plataforma de fomento de la animación brasileña y una de las principales del continente.