Un festival de resistencia. Así se definió al 19º Festival do Rio en la noche de entrega de los premios Redentor. Con Brasil en general y Río de Janeiro en particular sumidos en una ola de conservadurismo, el certamen carioca no contó por primera vez en su historia con el significativo apoyo de la prefectura, por lo cual esta edición fue un tour de force de sus directoras, Ilda Santiago y Walkiria Barbosa, y un llamado a terminar con la censura que afecta a diferentes manifestaciones artísticas.

Si bien el Festival do Rio presenta una oferta amplia que mira al cine del mundo y a Latinoamérica, los premios Redentor están reservados para los filmes que integran la Premiere Brasil, que este año fueron 75 producciones dentro de sus categorías competencia, fuera de concurso y Novos Rumos.

El premio mayor de mejor película de ficción fue para “As boas maneiras”, de Juliana Rojas y Marco Dutra, que también recibió los premios de mejor fotografía (Rui Poças) y mejor actriz secundaria (Marjorie Estiano), y además el premio de la crítica FIPRESCI de mejor largometraje y el premio Félix a mejor producción LGBT.

Los restantes premios oficiales en la categoría largometraje de ficción fueron: Mejor dirección para Lúcia Murat por “Praça Paris”, Mejor actriz para Grace Passô por “Praça Paris”, Mejor actor para Daniel de Oliveira por “Aos Teus Olhos” y Murilo Benício por “O Animal Cordial”, Mejor actor secundario por “Aos teus olhos”, Mejor montaje para Caroline Leone por “Alguma Coisa Assim”, y Mejor guión para Lucas Paraizo por “Aos Teus Olhos”.

En el apartado documental, el mejor largometraje fue “Piripkura”, de Mariana Oliva, Renata Terra y Bruno Jorge; y el premio de mejor dirección para Tatiana Lohmann y Roberta Estrela D’Alva por “Slam: Voz de Levante”, que además obtuvo el Premio Especial del Jurado. El mejor cortometraje fue “Borá”, de Angelo Defanti.

En Novos rumos el mejor largometraje fue “A parte do mundo que me pertence” de Marcos Pimentel; el mejor corto “Atrito”, de Diego Lima, y el Premio Especial del Jurado para “Vende-se esta moto”, de Marcus Faustini.

Por su parte, la votación popular otorgó el premio de mejor largometraje de ficción a “Aos teus olhos”, el mejor documental a “Dedo na Ferida” de Silvio Tendler y el mejor corto a “Vaca Profana” de René Guerra.