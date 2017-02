Seis largometraje latinoamericanos participan en la sección Generation del 67 Festival Internacional de Cine de Berlín, categoría dedicada a las audiencias más jóvenes con su doble sección Kplus y 14plus que en 2017 celebra su 40 aniversario.

Entre las seleccionadas se incluyen los estrenos mundiales “Soldado” de Manuel Abramovich (Gema Films-Sake Argentina, Argentina); “As duas Irenes”, ópera prima de Fabio Meira (Lacuna Filmes, Roseira Filmes, Balacobaco Filmes, Brasil) y “Tesoros”, nuevo filme de María Novaro (Cine Ermitaño, México) cuyas ventas internacionales están en manos de FiGa Films.

Completan la lista el estreno internacional de “Mulher do pai”, debut en largo de Cristiane Oliveira (Okna Produções, Brasil/ Transparente Films, Uruguay) y los estrenos europeos “Não devore meu coração!” de Felipe Bragança (Duas Mariolas, Globo Filmes, Canal Brasil, Brasil/ Damned Films, Francia/ Revolver Amsterdam, Holanda) filme que cuenta a bordo con la agencia mexicana Mundial; y “Primero enero” primer trabajo de Darío Mascambroni (Yanina Moyano, Argentina).

En total, 30 largometrajes compiten por los principales reconocimientos de la doble categoría, el Oso de Oro a Mejor Película y el Gran Premio del Jurado, en el que intervendrá el chileno Roberto Doveris, quien en 2016 recibió una mención especial por “Las plantas”, su estreno en largo.

En el capítulo de cortometrajes participan “La prima sueca” de Inés María Barrionuevo y Agustina San Martín (Argentina); “Libélula” de José Pablo Escamilla Gonzáles Aragón (México); “The jungle knows you better than you do” de Juanita Onzaga (Colombia/Bélgica) y “Em busca da terra sem males” de Anna Azevedo (Brasil).