“Boi neon”, el segundo trabajo del cineasta pernambucano Gabriel Mascaro fue reconocido como Mejor película latinoamericana del año en los 7º Premios Cinema Tropical, entregados el pasado 13 de enero en en la sede del New York Times de Nueva York.

Por su parte, la mexicana “Tempestad” de Tatiana Huezo fue la ganadora del premio al Mejor Documental Latinoamericano y “Santa Teresa y otras historias”, del realizador dominicano Nelson Carlo de los Santos, recibió el premio a la Mejor ópera prima. El premio a la Mejor película latina de Estados Unidos fue para el largometraje “Jacqueline (Argentine)” de Bernardo Britto.

Dos realizadores mexicanos fueron los ganadores de los premios a mejor director: Arturo Ripstein fue el ganador del premio como Mejor director (ficción) por su película “La calle de la amargura”, a la vez que Maya Goded fue la ganadora del premio al Mejor director (documental) por su largometraje “Plaza de la soledad”.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado compuesto por Carlos Aguilar, crítico de cine y periodista; Fábio Andrade, crítico de cine y guionista; Ela Bittencourt, crítica de cine y programadora de cine; Eric Hynes, Curador Asociado, Museum of the Moving Image; Toby Lee, académica de cine, NYU; Ruth Somalo, programadora de DOC NYC; Michael Gibbons, Director de Plataformas Digitales, Film Society of Lincoln Center; Manuel Betancourt, crítico de cine y periodista; Cynthia López, estratega creativa de cine y ex-comisionada de la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York para Medios y Entretenimiento.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Cinema Tropical es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del cine latinoamericano en los Estados Unidos a través de una diversidad de programas e iniciativas. Los Premios Cinema Tropical fueron creados en el 2010 para galardonar la excelencia en el cine latinoamericano.

El publico neoyorquino tendrá oportunidad de ver algunas de las películas galardonadas y nominadas como parte del Festival Cinema Tropical que se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero del 2017 en el Museum of the Moving Image con la presencia de algunos de los cineastas.