México presenta un panorama de su producción documental actual en el Doc Corner del Marché du Film del Festival de Cannes con ocho películas.

El 22 de mayo el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) exhibirá seis películas en el Doc Corner WIP Visions Cannes 2017, en un evento especial organizado por el Instituto. La selección proviene de una gran lista de inscripciones que incluyeron tanto producciones independientes como producidas con apoyo del Imcine. Todas se encuentran actualmente en postproducción, listas para su selección en festivales y con todos los derechos disponibles.

Los proyectos elegidos son los largometrajes “La luz y la fuerza” de Alejandra Islas Caro (Foprocine/Imcine, Alejandra Islas, Utopía Video Producciones y Comunik-arte), “Ayotzinapa” de Enrique García Meza (Salamandra Producciones, SA de CV y Foprocine/Imcine), “Notas para no olvidar” de Hatuey Viveros (Aldea Cine, Verde Limón Audiovisual, Gavilán Cine, Mandarina Cine y Foprocine/Imcine), “A morir a los desiertos” de Marta Ferrer (Pimienta Films, Cuadernos de Cine, Foprocine/Imcine, Imcine, Marta Ferrer, Gavilán Cine y Bambú Audiovisual) y “David, el regreso a la tierra”, el segundo largometraje de Anaïs Huerta.

Según explicó Huerta a LatAm cinema, la película es un acercamiento a David, que con 34 años sueña y teme al mismo tiempo, con regresar a Haití, el país donde fue adoptado al año de nacer. “Soy negro, haitiano de nacimiento, francés y judío por adopción… Me siento todo eso, pero la gente me ve solamente negro. Eso hace que no encuentre mi lugar” afirma el protagonista. Se trata de una nueva producción de Amaina Films, una plataforma de producción documental basada en la Ciudad de México y creada por Huerta y Raúl Cuesta; en coproducción con Imcine, Carlos H. Verástegui y Héctor Toledo Teja.

Asimismo, se suma la serie documental “Juan, Pata de Perro… Cien años con Juan Rulfo” (La Media Luna Producciones e Imcine) compuesta por siete capítulos de 52 minutos cada uno. Se trata de un contenido dirigido por Juan Carlos Rulfo y producido por Eugenia Montiel Pagés en el cual se busca “explorar las preguntas en el aire sobre la vida” del escritor Juan Rulfo y su actividad artística. Más que un retrato biográfico se define como “un crisol de opiniones y puntos de vista; una multitud de voces que recuperan y retratan al hombre detrás de las palabras: el padre, el escritor, el fotógrafo, el viajero, el morador de las aflicciones, complejo y fascinado por el México de sus días”.

Al día siguiente, el 23 de mayo, es el momento del DocDay del mercado francés, donde México se presenta con “Una corriente salvaje” de Nuria Ibáñez Castañeda producida por su directora y Romy Tatiana Graullera; y nuevamente con Huerta que en este caso dirige “La búsqueda” (Imcine, Amaina Films y Bambú Audiovisual).

La cineasta señaló que “La búsqueda” aún se encuentra en etapa desarrollo con apoyo del Imcine y se presenta en el Doc Day en busca de coproductores. La película sigue la búsqueda que ella emprendió con su padre en Francia, España y México para encontrar el rastro de su tío, un desaparecido de la guerra civil española.

El Doc Day se presenta como un espacio para fortalecer y apoyar el papel de la industria en la realización de documentales. La actividad está conformada por charlas, paneles y mesas redondas sobre temas actuales relacionados con la producción de cine documental.