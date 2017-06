Dos nuevos festivales de cine de no ficción inician su camino en el sur y norte de Chile en el segundo semestre del año: el Festival Internacional de Cine de No Ficción Frontera-Sur y Aricadoc.

Frontera-Sur programará “cine de autor, fronterizo, independiente, arriesgado e innovador” en Concepción, en la región del Bío-Bío, entre el 21 y 25 de noviembre. Se trata de un un festival no competitivo, que surge de “la inquietud de un grupo de realizadores de la región, ante la situación de que muchas películas interesantes -por sus planteamientos estéticos, narrativos, políticos, etc.- que se están produciendo en distintos países del mundo, no llegan a esta zona del sur de Chile. Frente a esto nos propusimos abrir un espacio de difusión, diálogo y reflexión para este cine” señaló a LatAm cinema el director de Frontera-Sur, Cristian Saldía.

El equipo de programación, conformado por Saldía, Carolina Rivas, Rodrigo Jara y Robinson Díaz, seleccionarán las películas para las tres secciones oficiales (Internacional, Latinoamericana y Nacional) y para las tres paralelas (focos Directores destacados, País invitado y Cine experimental). “Aspiramos a que las secciones Latinoamericana y Nacional abarquen lo más destacado del cine de no ficción de los últimos años. En Latinoamérica hay una tradición importante de cine documental y actualmente ese cine está en un muy buen momento. Hay directores que están realizando obras muy interesantes, que se atreven a ir un poco más allá con el fin de explorar el lenguaje cinematográfico, poniendo en cuestión ciertos límites. Nos interesa ese cine que surge de la realidad, que toma posición, plantea preguntas y propone nuevas formas narrativas y estéticas para construir relatos” explicó el director y productor chileno, al ser consultado por el festival que imaginaba junto a sus colegas.

La convocatoria está abierta hasta el 6 de agosto y se aceptan películas terminadas después del 1 de enero de 2015 de cualquier tema, procedencia y duración, siempre que se enmarquen dentro de la categoría de no ficción. Las bases se encuentran en la web del certamen.

Los fundadores, reunidos en las productoras locales 3 Tigres Films y Foco Forma Colectiva, propondrán además seminarios, charlas y talleres en torno a distintos aspectos del cine de no ficción; que estarán a cargo de realizadores, investigadores, críticos y productores invitados de Chile y el exterior. Asimismo, el certamen contará con una extensión en las ciudades de Los Ángeles y Chillán durante enero.

Quienes también están construyendo un camino en Chile, pero al norte, son los integrantes de la Corporación Cine Desierto que organizan en la ciudad de Arica del 29 agosto al 2 setiembre la primera versión del Festival Internacional de Cine Documental y Nuevos Lenguajes – Aricadoc.

Al igual que Frontera-Sur, este festival tampoco será competitivo y se presenta como “un espacio para las múltiples expresiones del género documental de reciente creación”. El objetivo es difundir estas obras en la región fronteriza de Arica y Parinacota para contribuir a la formación de nuevos públicos.

Habrá tres categorías (Largometraje nacional, Largometraje internacional y Cortometraje internacional) y las inscripciones están abiertas hasta el 23 de julio. Las películas serán votadas por el público que otorgará una “premiación simbólica” a la mejor película de cada sección. Las postulaciones se realizan en el sitio del festival.