El mes de mayo ha traído varios lanzamientos nacionales a las salas de cine colombianas. Luego de “X 500” el pasado 4 de mayo, otros dos estrenos tuvieron lugar el pasado 11 de mayo, uno más llegará el jueves 18 de mayo, y cerrará este mes otra producción colombiana el próximo 25 de mayo.

Uno de los largometrajes que llegaron a cartelera el pasado jueves 11 de mayo fue “Keyla”, primera producción colombiana de ficción rodada en la isla de Providencia. Esta ópera prima de Viviana Gómez fue producida por Old Providence School y distribuida por Cineplex, ingresando a cartelera con 16 pantallas en 5 ciudades diferentes. “Keyla” toma su nombre de la protagonista de la película, una joven que en su cumpleaños once conoce a su medio hermano, de cuya existencia no sabía. Juntos emprenderán una travesía en busca de un tesoro pirata que les ayudará a descubrirse y aceptarse como familia. En su desarrollo, “Keyla” recibió el estímulo a Desarrollo de Guion del FDC y el fondo latinoamericano del Tribeca Film Institute.

El otro estreno del 11 de mayo fue “El caso Watson”, dirigida por Jaime Escallón (“El jefe”), quien este mes también estrena dos películas, producida por Lulo Films y distribuida por Cine Colombia en 37 pantallas inicialmente. Inspirada en un caso real, “El caso Watson” cuenta la historia del grupo de investigación comandado por el coronel Juan Carlos Delgado, quienes deben resolver en horas el asesinato de James Terry Watson, un agente de la DEA que fue víctima de un atraco en un taxi.

El jueves 25, Escallón presenta su segundo filme, “El país más feliz del mundo”, una producción de Dago García Producciones con el apoyo de Caracol TV. Esta película narra en clave de comedia costumbrista el generalizado fenómeno de corrupción en Colombia. Para ello se vale de la historia de un alcalde corrupto, quien, junto con su asistente, busca conseguir un muerto para poder inaugurar el cementerio del pueblo antes de que finalice su gestión. Para lograr su objetivo, el alcalde y su asistente deberán sortear toda una cadena de circunstancias en las que la corrupción es el denominador común.

Luego de su paso por festivales como Málaga (2016), este 18 mayo llega a salas “Mamá”, ópera prima de Philippe Van Hissenhoven, producida por Cine Posible Producciones y distribuida por Cinecolor Films. Se trata de un drama familiar que inicia cuando Victoria, una mujer solitaria que vive en el campo, recibe la sorpresiva visita de Sara, su hija, con quien lleva un tiempo sin hablar. El motivo de dicho reencuentro es Nicole, la pequeña nieta de Victoria, cuya madre pide a su abuela cuidarla durante unos días.