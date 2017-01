Enero ha estado marcado por algunos estrenos nacionales. En total son tres las cintas estrenadas en enero, anticipando un año en el que se espera una buena cantidad de estrenos, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Las propuestas de comedia destacan dentro de las películas que llegaron a cartelera, las cuales buscan seguir la senda de éxito en el número de espectadores que ha logrado “El paseo 4”, la cual ha logrado más de 1,6 millones de espectadores, según datos manejados por Pantalla Colombia en sus primeras cuatro semanas en salas.

El primero de los estrenos del mes fue “¿Usted no sabe quién soy yo? 2”, codirigida por Fernando Ayllón (“Se nos armó la gorda”) y Andrés Orjuela (“¿Usted no sabe quién soy yo?”) y producida por Take One Productions. Llegada a las salas el pasado 5 de enero, esta película cuenta nuevamente la historia de Ricardo, quien en esta oportunidad no solo necesita dinero, sino el despegue de su carrera como humorista. Sumado a ello, su relación con Margarita se encuentra en riesgo a causa de la intromisión de la madre de Ricardo y, paradójicamente, por el encantador terapeuta de pareja al que acuden. Asimismo, la aparición de Úrsula, una atractiva mánager que quiere llevarse a Ricardo a España, será un nuevo factor de riesgo para la relación de éste y Margarita. Para salvar su relación y solucionar sus problemas financieros y profesionales, Ricardo deberá afrontar la situación y dejar de acudir a las mentiras. En todo ello contará con la coartada de sus amigos Crist y Valentino.

Estrenada en 188 pantallas, y distribuida por Cine Colombia, ya alcanzó su tercera semana en cartelera y espera seguir consiguiendo espectadores.

Un día más tarde, el turno fue para “Cord”, una historia desarrollada en un ambiente post-apocalíptico en donde los encuentros sexuales son peligrosos. En ese marco, una adicta al sexo y un traficante de aparatos de masturbación se encontrarán buscando placer.

Este filme de bajo presupuesto se rodó en Alemania y contó con la dirección de Pablo González, quien junto a sus guionistas y actores trabajó de manera experimental en el set. “Cord” ha pasado por los festivales de Cartagena de Indias, Ravenna Nightmare (donde obtuvo el premio a Mejor Filme) y FantasPorto 2016 (donde obtuvo el premio a Mejor Actriz y una Mención Especial del Jurado).

El último estreno del mes fue “Los oriyinales”, dirigida y escrita por Harold Trompetero, una reunión de siete historias cortas en las que la apariencia jugará un rol central. La idea de Trompetero es retratar lo que entiende como un rasgo recurrente en la sociedad colombiana: el deseo de aparentar lo que no se es con miras a obtener algún rédito social.

Distribuida por Cinecolor Films, “Los oriyinales” llegó a cartelera el pasado 19 de enero con 96 pantallas a nivel nacional. La propuesta en clave de comedia, y la conformación de un elenco en el que se encuentran Julián Arango, Paola Turbay, Catalina Aristizábal, Francisco Bolívar, María Cecilia Botero, Marcela Carvajal, Nicolás Montero, Primo Rojas y Diego Trujillo; buscan atraer a los espectadores colombianos en este inicio de año.