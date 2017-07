Con una programación que incluye algunas joyas y clásicos del cine, así como algunas de las obras más destacadas de los últimos años, el Festival de Cine Independiente de Bogotá alcanza su tercera versión, la cual tendrá lugar entre el 13 y el 23 de julio.

Nuevamente, el IndieBo contará con una variada programación, pensada para atraer a un público diverso en Bogotá, que incluye una selección de largos y cortos internacionales. En total son nueve las secciones oficiales, a las que se suman algunas charlas y talleres y los ya tradicionales IndieBox, el espacio de realidad virtual y CineBus, el cine itinerante del certamen que recorre las veinte localidades de Bogotá.

En la sección “Encuentros” se podrán ver tres largometrajes latinoamericanos: la chilena “Vida de familia” de Alicia Scherson y Cristián Jiménez, la venezolana “El Inca” de Ignacio Castillo Cottin y la coproducción entre España y Colombia “Demonios tus ojos” de Pedro Aguilera.

“En foco” es una categoría que busca destacar un cine diverso y refrescante, con voces auténticas y actuaciones potentes. Aquí se encuentran seleccionadas veintidós películas, entre las que sobresalen algunas como “La muerte de Luis XIV” de Albert Serra (Francia, España, Portugal); “Porto” del brasileño afincado en Estados Unidos Gabe Klinger (Portugal, Estados Unidos, Francia, Polonia) y “Personal Shopper” de Olivier Assayas (Francia), entre otras.

“Ventanas abiertas” es la categoría de documental del IndieBo. En esta oportunidad contará con ocho filmes, entre los que se encuentra la coproducción entre colombia y Estados Unidos “A river below” de Mark Griecco, “Dawson City: Frozen Time” de Bill Morrison (EE.UU.); “Voyage of Time: Life’s Journey” de Terrence Malick (Francia, Alemania, EE.UU.) y “Kedi” de Ceyda Torun (Turquía, EE.UU.). La categoría “Lente lateral” busca presentar ideas originales y con una mirada particular de voces nuevas y arriesgadas.

Por su parte, la categoría “Mundo” busca mostrar historias universales que nacen de culturas distintas y voces independientes. Para la presente edición contará con quince títulos entre los que se encuentran “I, Daniel Blake” de Ken Loach, ganadora de la Palma de Oro en 2016; “Closeness” de Kantemir Balagov, “After the Storm” de Hirokazu Kore-eda, “By the Time It Gets Dark” de Anocha Suwichakornpong, y “On the Beach at Night Alone” de Hong Sangsoo, entre otras.

“Medianoche”, la sección de género de terror, contará con tres películas; mientras que en la categoría “Clásicos” se podrán ver varios filmes restaurados por The Film Foundation. Por su parte, “Reestrenos” exhibe cinco clásicos restaurados en formatos de 35 mm y 4K, entre ellos “Stalker”, “Reservoir Dogs”, “Saturday Night Fever”, “The Thing” y “La gente de la universal”. La categoría IndieKids reúne películas animadas de todo el mundo y este año habrá una retrospectiva de filmes producidos por el reconocido Studio Ghibli, entre los que se encuentran “El castillo en el cielo” de Hayao Miyazaki y “La tortuga roja” de Michael Dudok De Wit.

Asimismo, el festival contará con algunas charlas y talleres con invitados internacionales. En el plantel se encuentra Trey Eduard Shults (“Krisha”), Alex Ross Perry (“Listen Up Philip”), Ed Lachman (fotógrafo de “Wonderstruck”, “The Virgin Suicides”, “Far from Heaven”), Mathew Heineman (“Cartel Land”), Jefrey Bowers (curador Senior de Vimeo) y Ryan Kampe (Fundador y presidente de Visit Films).