Hasta el 31 de julio recibe inscripciones el 4º Laboratorio de guion para los países andinos, una actividad dirigida a participantes de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia con guiones avanzados de largometrajes o pilotos de series. Organizado por la productora ecuatoriana Carnaval Cine, en conjunto con el Festival de Cine La Orquídea – Cuenca, la cuarta edición del evento se desarrollará del 26 al 30 de noviembre de 2017 en la ciudad ecuatoriana.

Bajo la dirección del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero y la productora mexicana Bertha Navarro, el laboratorio ofrecerá a los seis talleristas seleccionados la posibilidad de profundizar todos los aspectos dramáticos y narrativos del guion. Los realizadores tendrán la oportunidad de discutir su guion con cuatro asesores diferentes en sesiones uno a uno. Además, dentro del marco del laboratorio se dictarán charlas magistrales abiertas al público en general.

Los guiones deben ser borradores avanzados dialogados de ficción para largometraje o piloto de serie, y para la selección, un comité de profesionales tomará en cuenta criterios como la historia, estructura, coherencia, formato y originalidad. El laboratorio cubrirá alimentación y hospedaje en la ciudad de Cuenca durante los días del laboratorio, además de las asesorías, las charlas y el transporte interno en la ciudad de Cuenca.

“Nuestra intención es sembrar la semilla del rigor en los talleristas, para que en sus futuros proyectos tengan presente la importancia de la escritura, la re-escritura, la retroalimentación. Por el momento hemos vistos resultados en los proyectos particulares, pero a mediano plazo estoy seguro que veremos un avance en términos de calidad narrativa de las películas de la región” explicó a LatAm cinema el productor del taller, Arturo Yépez.

Seis reconocidos guionistas internacionales trabajarán junto a los participantes. En ediciones anteriores, escritores como Anthony Drazan, Beatriz Novaro, Jeremy Pikser, Laura Esquivel, Sachary Sklar y Richard Vetere han acompañado el proceso de re-escritura de catorce guiones de la zona andina, entre los que se encontraron obras como “El abrazo de la serpiente” de Ciro Guerra, “La mala noche” de Gabriela Calvache –película ecuatoriana que se filmó a inicios del 2017 y está terminando su postproducción- o “Sumergible” de Alfredo León, proyecto ecuatoriano que será producido por Carnaval Cine tras su paso por el laboratorio.

La iniciativa servirá para tomarle el pulso al cine ecuatoriano. “En Ecuador la cosa viene complicada. Tuvimos una ley de cine que duró 10 años y permitió la creación de un fondo de fomento a la producción, que sin duda permitió el crecimiento del sector, pero lamentablemente un fondo sin fuentes de financiamiento sostenibles, sino que depende de la voluntad política del gobierno de turno no crece ordenadamente con objetivos claros ni se puede planificar. Después de 10 años y 9 ministros de cultura, se aprobó hace poco la ley orgánica de cultura que deroga la ley de cine y plantea un nueva estructura institucional para el sector, pero no resuelve los temas de fondo y retrocede al no exigir la participación ciudadana en la institución. Esto nos deja con la incertidumbre sobre las políticas públicas para el sector, la permanencia del fondo y su periodicidad”, explica Yépez sobre los problemas que enfrenta el sector. “No sabemos qué va a pasar con el apoyo estatal y las políticas públicas para la producción audiovisual independiente, que son indispensables para un crecimiento sostenido y real hacia una industria cultural, pero si sabemos que vamos a seguir haciendo cine, porque lo que se lleva dentro es incontenible y encuentra siempre una salida”, culmina.

Se puede solicitar más información e inscribir obras a través del email carnavalcine(a)gmail.com.