Entre el 7 y el 17 de septiembre tiene lugar la 42º edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. De los 21 títulos con participación latinoamericana que forman parte de alguna de las secciones del festival, 10 son dirigidos o codirigidos por mujeres de la región.

En Contemporary World Cinema, la categoría para lo mejor del cine de habla no inglesa mundial, tendrán su estreno mundial cuatro largometrajes latinoamericanos. Allí se verá por primera vez “Una especie de familia”, nuevo trabajo del argentino Diego Lerman coproducido entre las argentinas El Campo Cine, Telefé y MG; la brasileña Bossanova, la francesa Bellota, la polaca Staron Film, la alemana 27 films y las danesas Red Rental y Snowglobe Films. También desde Argentina llegará “Alanis”, filme de Anahí Berneri producido por Varsovia Films y Laura Cine. De Brasil estará “Motorrad” de Vicente Amorim con producción de Filmland Internacional, y el cubano Ernesto Daranas estrenará “Sergio & Sergei” coproducida entre ICAIC y RTV Comercial de Cuba y Mediapro de España.

A los estrenos mundiales se suman dos premieres norteamericanas: “La cordillera” de Santiago Mitre, producida por las argentinas K&S Films y La Unión de los Ríos, la española MOD Producciones y la francesa Kaneki Films; y la mexicana “Las hijas de Abril” de Michel Franco con producción de Lucía Films.

En Discovery, sección que adelanta el curso futuro de la realización cinematográfica, la participación argentina y/o femenina dice presente en todos los estrenos de la región. Allí tendrá su estreno mundial “Tigre”, dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola y producida por la argentina Pucará Cine, “El futuro que viene” de Constanza Novick, producida por 4L, PIC NIC y HD Argentina, “Princesita” de la chilena Marialy Rivas coproducida entre la chilena Fábula, la española Setembro Cine y la argentina Sudestada Cine, y “Matar a Jesús” de la colombiana Laura Mora, coproducción entre la colombiana 64-A films y la argentina AZ Films. Además tendrá su premiere norteamericana “Los versos del olvido”, película de Alireza Khatam con la producción francesa de House on Fire y coproducción producción de la chilena Quijote Rampante junto a productoras de Alemania y Holanda.

El programa experimental de TIFF, Wavelengths, mostrará como parte de su programación dos títulos con participación latinoamericana: la premiere norteamericana de “Cocote” de Nelson Carlo de los Santos, coproducción entre la dominicana Guasábara Cine, la argentina Nabis Filmgroup y la alemana Pandora, y el cortometraje “La libertad” de la colombiana Laura Huertas.

“Zama”, último film de la argentina Lucrecia Martel, formará parte de la categoría “Masters”, reservada para los maestros del cine contemporáneo mundial. La película es una producción de Rei Cine (Argentina) y Bananeira Filmes (Brasil) en coproducción con varios países. La chilena “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio producida por Fábula, Participant Media (EEUU) y Setembro Cine (España) se verá en la categoría “Special Presentations” y la brasileña “Sob Pressão”, dirigida por Andrucha Waddington y Mini Kerti y producida por Estúdios Globo se verá en la sección para contenidos televisivos del festival, “Primetime”. El único documental de la región en la categoría “TIFF Docs” será “Los burritos” de la boliviana Violeta Ayala, con producción de la boliviana Pinches Gringos, las australianas UNF Pty Ltd y United Notions y la francesa Seppia.

Completan la participación latinoamericana varios cortometrajes en la sección “Shortcuts”: el colombiano-brasileño “Damiana” de Andrés Ramírez, el brasileño “Namoro À Distância” de Carolina Markowicz, el colombiano-francés “La casa del árbol” de Juan Sebastián Quebrada y el argentino “Nosotros solos” de Mateo Bendesky.

Además de los filmes en las distintas categorías se realizarán dos desayunos con temáticas relacionadas con la región: “Canada meets Latin American and Spain”, un encuentro para productores organizado por Telefilm Canada y “Chile & Brazil bi-lateral coproduction agreement with Canada” sobre oportunidades de coproducción entre los tres países organizado por CinemaChile y Cinema do Brasil.