El fondo Hubert Bals (HBF) del Festival Internacional de Rotterdam (IFFR) anunció las cuatro películas elegidas en el “HBF+Europe: Minority co-production scheme”, el programa de coproducción que ofrece ayuda financiera a productores europeos que estén coproduciendo en forma minoritaria largometrajes de alta calidad junto a América Latina, África, Asia, Medio Oriente y parte de Europa del Este. Cuatro proyectos, dos de ellos latinoamericanos, han recibido 55 mil euros cada uno y la ayuda de HBF+Europa para generar un plan de distribución en Europa y el resto del mundo.

“Clara Sola” es una coproducción entre la sueca Hob AB, la colombiana Ciudad Lunar, creada por Ciro Guerra y Cristina Gallego, y la danesa Snowglobe Film. La ópera prima de la realizadora sueca-costarricence Nathalie Álvarez Mésens es la historia de una mujer de 32 años con problemas de relacionamiento que intentará liberarse de la opresión social y religiosa que vive en su pequeño pueblo. La directora y guionista se especializa en trabajos con niños y adolescentes y viene de realizar dos cortometrajes que han sido exhibidos en varios festivales internacionales: “Flip” y “Asunder”. “Clara Sola” ha sido presentada en los foros de coproducción de San Sebastián, Londres y Bogotá, y fue seleccionado para el Lab Eave Puentes 2016 y el Latino Screenwriting Project.

El brasileño João Paulo Miranda María también debutará en la dirección de largometrajes con “Casa de Antiguidades”, producido por Bossa Nova Films (Brasil) en coproducción con Maneki Films (Francia). El filme sigue a un empleado de una fábrica que encuentra una casa abandonada y reconecta con sus raíces primitivas. Los cortos realizados por Miranda Maria han recibido importantes galardones: el año pasado “A moça que dançou com o Diabo” ganó una mención especial y estuvo nominado para la Palma de oro al mejor cortometraje en Cannes, y en 2015 “Command Action” fue seleccionado en la semana de la crítica del mismo festival.

Los otros dos títulos seleccionados fueron “Flatland”, segundo largometraje de la sudafricana Jenna Cato Bass producido por Proper Films (Sudáfrica), Unafilm e IGC Films (Alemania) y “The Reports on Sarah and Saleem”, segundo trabajo del realizador palestino Muayad Alayan producido por PalCine Productions (Palestina) en coproducción con KeyFilm (Holanda), Still Moving Films (Francia), Manderley Films (Alemania), Storm Films (Noruega) y Mono Films (México).