En las últimas semanas se anunciaron los resultados de una nueva convocatoria de dos fondos europeos que se han convertido en un mecanismo de apoyo fijo para el cine latinoamericano en los últimos años. Entre los proyectos seleccionados por IDFA Bertha Fund y Sorfond+, solo hay dos latinoamericanos, lo que marca una tendencia a la baja en el apoyo al cine regional de estos estímulos, cuyos nuevos horizontes se orientan a las regiones de África y Oriente Medio.

“Sueño Florianópolis” , la próxima película de la argentina Ana Katz, recibió un aporte de 33.500 euros de Sorfond+, flamante línea de apoyo impulsada por la organización noruega que aporta un máximo de 50 mil euros a producciones de los llamados países en desarrollo que tengan socios europeos minoritarios. “Sueño Florianópolis” es una producción de Campo Cine (Argentina) y Pródigo Films (Brasil) en coproducción con Bellota Films/Dominique Barneaud (Francia) cuyo rodaje se desarrolló en la localidad brasileña entre marzo y abril del presente año.

El jurado, integrado por los noruegos Hanne Myren, Erik Richter Strand y la bosnia-herzegovina Amra Bakšić Čamo, fue el encargado realizar la selección entre el más de medio centenar de postulados. Los otros proyectos que recibirán el estímulo son las ficciones “You Will Die at Twenty” de Amjad Abu Alala (Egipto-Noruega), “Made In Bangladesh de Rubaiyat Hossain (Bangladesh – Francia), “1982” de Oualid Mouaness (Líbano-Francia) y el documental “Revisited” de Mehrdad Oskouei (Irán-Noruega).

Por su parte, el IDFA Bertha Fund resolvió apoyar el desarrollo de “Un nuevo amanecer”, el próximo documental de la colombiana Priscilla Padilla Farfán (“La eterna noche de las doce lunas”). Se trata del único proyecto regional que integra la selección de esta convocatoria del fondo holandés, que consideró 321 proyectos de más de 60 países en su categoría IBF Classic y otorgó un total de 75 mil euros repartidos en siete proyectos provenientes de Ruanda, India, Marruecos, Kenia y Siria, además de Colombia.

En la categoría IBF Europe, que otorga apoyos a coproducciones internacionales realizadas entre al menos un socio europeo y uno de fuera del viejo continente, ningún proyecto latinoamericano resultó seleccionado entre los seis premiados. Un total de 240 mil euros se otorgaron a seis futuros largometrajes de Jordania, Bután, Afganistán, Egipto, Sudáfrica y Ucrania.