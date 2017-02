El mercado de coproducción y financiación Animation Production Day (APD) mantiene abiertas las convocatorias a proyectos de animación para su undécima edición, a celebrarse entre el 3 y el 5 de mayo en el marco del 24º Festival Internacional de Animación de Stuttgart.

El evento está orientado a proyectos de animación – series, largometrajes, contenidos transmedia y juegos- en fase de conceptualización, desarrollo o producción que tengan potencial para el mercado internacional. De entre todos los postulantes se seleccionarán de 35 a 40 proyectos que participarán del mercado de financiación del APD, en el que serán pitcheados one-to-one a canales, distribuidoras, agentes de ventas, fondos e inversores.

Los proyectos seleccionados podrán optar al flamante Premio Trickstar Business´que se otorga a proyectos o compañías que propongan un modelo de negocios innovador. El galardón está dotado con 7,500 euros y será designado por un jurado de cinco personas en base a los siguientes criterios: competitividad del proyecto, viabilidad del plan de negocio, innovación del concepto de financiación y experiencia del postulante.

Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de febrero en la página web del evento y la selección se anunciará el 8 de marzo. “Teniendo en cuenta que muchos proyectos están en fases embrionarias de desarrollo, el índice de éxito es bastante alto: más de un tercio de los proyectos que participaron en lograron coproducciones”, apunta a LatAm cinema Sandra Knezevic, responsable del evento, en el que en años anteriores participó la empresa colombiana Hierro Animación.

La sección “Producers for Co-Production”, surgida en 2015, propone una plataforma adicional de coproducción orientada a productoras y empresas de servicios que están buscando potenciales proyectos en los que participar. El programa se completa con conferencias en las que las tendencias de la industria de la animación son las protagonistas.

Desde su primera versión en 2007 en la que participaron 12 proyectos y 35 profesionales, APD ha crecido de forma progresiva hasta recibir 39 proyectos y 140 participantes de 18 países en la última edición, incluyendo representantes de Amazon, Canal +, Canadá Media Fund, Cartoon, Film- und Medienstiftung NRW, France Télévisions, Global Screen GmbH,, KiKA – The Children’s Channel of ARD & ZDF, Turner Broadcasting Systems Europe Ltd y Walt Disney Company, entre otros.