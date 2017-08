El Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual (MICA), iniciativa creada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y los Premios Fénix para promover la industria audiovisual iberoamericana, anunció los proyectos seleccionados para los MICA Meetings, actividad para profesionales a realizarse en la Cineteca Nacional de la capital mexicana los días 5 y 6 de octubre.

Definida por sus organizadores como “una plataforma para exponer proyectos cinematográficos que buscan financiamiento y comercialización”, la actividad ha seleccionado 12 películas de ficción y documentales en etapa de finalización (work in progress) y 19 proyectos en desarrollo de siete países latinoamericanos.

Los work in progress de ficción son en su totalidad mexicanos: “Guachicolero” de Edgar Nito, “Detrás de la montaña” de David Ricardo Roamy Zavala, “Todo en juego” de Alfredo Marrón, “Traición” de Nacho Ortíz, “La negrada” de Jorge Pérez Solano, y “Ayer maravilla fui” de Gabriel Mariño. Asimismo, cuatro documentales mexicanos (“Morir en los desiertos” de Martha Ferrer, “Una corriente salvaje” de Nuria Ibáñez, “Rush Hour” de Luciana Kaplan y “Notas para no olvidar” de Hatuey Viveros) y dos venezolanos (“Todo está bien” de Tuki Jencquel y “La candidata” de Ronald Rivas y Emil Guevara) conforman la selección work in progress documental.

Por su parte, la lista de proyectos de ficción en desarrollo está integrada por los mexicanos “6 días de pasión, 1 de gloria” de José Manuel Andrade Gorab, “Salvando a mi amigo imaginario” de Gabriel Doramé Ceceña, “Guía para el viajero que no quiere preguntar” de Mariana Chenillo, “Ojos que no ven” de Alfonso Zárate Santos y “La contención” de Jack Zagha. También han sido seleccionados los venezolanos “La otra isla” de Joe Torres y “Perros en la Antártida” de Mercer Rasquin; los ecuatorianos “El niño probeta” de Carolina Hernández Correa, “Chasqui” de Cristóbal Infante y “Mandoble” de Daniel Benavides; y el salvadoreño “Las cartas de Lucía” de Brenda Vanegas.

La selección de obras en desarrollo se completa con los proyectos documentales “La cuenca de los ríos de piedra” de Pablo Benjamín Nieto, “Marta” de Irma Saucedo y “Temple” de Lucía Gajá -los tres de México-; los cubanos “El sonido que trajo el mar” de Ussiel Madera Ferragut y “Puro sentimiento· de Gretet Medina; “Memorias del subsuelo” de Andrés Dunayevich (Argentina), “Las espigas rotas” de Martha Ferrer (Venezuela) y “Volar a ciegas” de Ana Endara y Pilar Moreno (Panamá).