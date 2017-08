Desde el pasado 1 de agosto y hasta el 15 de septiembre está abierta la convocatoria para el Works in Progress del Black Nights Film Festival de Tallin (Estonia), a llevarse a cabo entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre de 2017.

Esta será la edición número 16 del WIP, y por tercer año consecutivo se desarrollará en el marco del Industry@Tallinn & Baltic event. La convocatoria está dirigida a productores y directores de largometrajes que se encuentren en etapa de producción o postproducción al momento de las presentaciones en Tallinn (29 y 30 de noviembre) y tengan potencial para distribución en el mercado internacional.

Es requisito que no hayan participado en Work in Progress con anterioridad, con excepción de encuentros en su país de origen. “Estamos buscando largometrajes sin ningún tipo de restricción en cuanto a género o temática, pero por el momento no aceptamos documentales ni series” contó a LatAm cinema Hannes Aava, jefa de prensa del festival.

Aava agregó que se pueden inscribir ficciones de cualquier país, y que el año pasado una coproducción entre Dos Sentidos Producciones de Costa Rica y Cine Feral de México, “El baile y el salón” de Iván Porres Meléndez, se llevó un premio de 1.500 euros para usar en licencias musicales debido a la importancia de la música en esta historia sobre un jugador de fútbol retirado que se inscribe en un campeonato de danza para ancianos.

Los filmes seleccionados competirán por un premio de 3 mil euros que será entregado al proyecto que presente la mejor propuesta artística según lo evalúe un jurado especializado. El premio otorgará visibilidad a la película en los estados bálticos, cubriendo los costos relacionados.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la página web del evento.