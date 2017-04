Una decena de nuevos filmes brasileños han marcado su estreno en salas a lo largo del mes de abril. Entre ellos, destaca el lanzamiento de “Elon não acredita na morte” ópera prima de Ricardo Alves Jr.; “Joaquim”, último filme de Marcelo Gomes; el debut fantástico de Alan Minas, “A família Dionti”; y el documental indigenista “Martírio”.

Vitrine Filmes estrena este jueves 27 en una treintena de salas el debut de Alves Jr., filme producido por Entrefilmes en coproducción con Punta Colorada de Filmes y Sancho Filmes que ya se ha podido ver en festivales nacionales e internacionales, como Festival de Rotterdam, Festival de Brasilia, Indielisboa, BAFICI, FICCI y FICUNAM, entre otros. Se trata de un thriller apoyado por Hubert Bals Fund que se precipita cuando Elon regresa a casa después de trabajar y se encuentra con que su mujer, Madalena, ha desaparecido. Entonces inicia una búsqueda en la que se topará con varios malentendidos y extraños encuentros. El cineasta, que también ha coescrito el guion, reúne en el elenco protagónico a Clara Choveaux y Rômulo Braga.

El actor, reconocido por sus apariciones en “Mutum” (2007) o “Sangue azul” (2015) también participa junto a Julio Machado e Isabél Zuaa en el reparto principal del último filme de Gomes, “Joaquim”, biopic del héroe y mártir nacional Tiradentes que tuvo su estreno el pasado día 20 de la mano de Imovision. El filme, producido por REC Produtores Associados en coproducción con la portuguesa Ukbar Filmes, tuvo su premiere mundial en la última Berlinale. La película es la octava y última de la colección “Los Libertadores”, un proyecto de la española Wanda Films y la portuguesa Lusa Films sobre las figuras de la independencia de América Latina.

Por su parte, el jueves 13 llegó a las salas de la mano de ArtHouse la ópera prima de Minas, “A família Dionti”, una película de corte fantástico dirigida a público juvenil. El filme, ambientado en Minas Gerais, relata la historia de un adolescente, quien experimenta su primer amor con magia e inocencia. Se trata de una producción de Caraminholas Films en coproducción con Canal Brasil y las británicas QuiddttyFilms y HeroFilms que contó con el apoyo del Fondo Latinoamericano TFI.

En la misma semana, Vitrine Filmes lanzó en una treintena de salas el último documental del indigenista Vincent Carelli, “Martírio”. Codirigido con Tatiana Almeida y Ernesto de Carvalho, el filme visibiliza la causa de los guaraní-kaiowá, una comunidad originaria que luchan por no ser desalojados de sus tierras, situadas en Mato Grosso del Sur.Se trata de una producción de Vídeo nas Aldeias y Papo Amarelo que llega a salas con el aval de varios reconocimientos de los principales festivales nacionales y el Premio a Mejor Largometraje Latinoamericano en el Festival de Cine de Mar del Plata.

“Martírio” no fue el único documental del mes. La primera semana, Elo Company estrenó en 20 salas “Pitanga”, retrato del actor Antonio Pitanga dirigido por Beto Brant y Camila Pitanga; mientras que Fox estrenó la producción de Canal azul “Todas as manhãs do mundo”. Por su parte, Tucumán/Fénix Filmes estrenó ese mismo jueves “Dolores”, drama de Juan Dickinson producido por Valkyria Filmes en coproducción con Dar a Luz Cine.

Por último, Vitrine Filmes estrena este jueves el drama “Vermelho russo”, segundo filme de Charly Braun con producción de Guinle Produções Artísticas y Muiraquitã; en tanto que el jueves 20 se estrenó la comedia “Gostosas, lindas e sexies”, una película de Ernani Nunes producida por Santa Rita Filmes y distribuida por Downtown/Paris.