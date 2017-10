En el marco de la reciente edición del RioMarket, la Agência Nacional do Cinema – ANCINE y el Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), dieron a conocer los ganadores del fondo PRODECINE del Programa Brasil de Todas as Telas. El más tradicional de los concursos públicos para el sector cinematográfico repartió 45 millones de reales (cerca de 14 millones de dólares) a 40 proyectos de largometraje.

Las ficciones “Mundo proibido” de Ale Camargo, con producción de la paulista Um Filmes, y “O grampo” de Luciano Moura, con producción de la carioca República Pureza Filmes, fueron las que mayores recursos obtuvieron, al beneficiarse con 2,5 millones de reales cada una.

“A fúria” de Ruy Guerra y producción de Acere Produçao Artística e Cultural (SP), “Assalto na Paulista” de Flavio Federico y producción de Kinoscópio Cinematográfica e Comércio (SP), “Cedo demais” de José Lavigne y producción de Raccord (RJ), “Diário de viagem” de la directora y productora Paula Un Mi Kim (SP), “O barulho da noite” de Eva Pereira y producción de DG Mazaron (TO), “Poltergay” de Felipe Joffily y producción de Movi&Art (SP), y “Treze de maio 242” de André Meirelles Collazzi y producción de Prosperidade Comunicaçao e Filmes (SP), recibieron 2 millones de reales cada una.

Con 1,5 millones de reales se benefició a “A matriarca” de Lula Oliveira y producción de Doc Filmes (BA), “Salamandra” de Alex Carvalho y producción de N Filmes Produtora e Finalizadora de Cinema (PE), “Silencio” de Henrique Dantas y producción de Hamaca Produçoes Artísticas (BA), “Todos os mortos” de Caetano Gotardo e Marco Dutra y producción de Dezenove Som e Imagens (SP), y “Uma nova chance” de Marcus Baldini y producción de Diane Peixoto Maia (SP).

“A queda” de Diego Rocha Santos y producción de Dromedário Cinema e Vídeo (MG), “Oeste outra vez” de Erico Rassi y producción de Panaceia (GO) y “Porto Príncipe” de Marcela Emília Oliveira de Azevedo y producción de Dois Plátanos (SC), recibieron 1,3 millones de reales cada una.

“Mais pesado que o céu” de Petrus Cariry y producción de Iluminura Cinema e Multimídia Eireli (CE) recibió 1,25 millones de reales; “O alecrim e o sonho” de Valério Fonseca y producción de Ponta Negra Filmes (RN) recibió 1,2 millones de reales; “O cemitério das almas perdidas” de Rodrigo Aragao y producción de Fábulas Negras Produçoes Artísticas (ES) fue apoyado con 1,1 millones de reales; “É tempo de amoras” de Anahí Borges y producción de Aranhas Produçoes Artísticas e Culturais (SP) recibió 1,05 millones de reales; y “Ela disse, ele disse” de Bruno Barreto y producción de Filmes Do Equador (RJ) recibió 1 millón de reales.

También se otorgaron 900 mil reales a “Ser cigano” de Naji Sidki y producción de Veríssimo Produções (DF); 800 mil reales a “A estaçao” de Cristina Maure y producción de Vaca Amarela (MG); 770 mil reales a “Os sapos” de Clara Linhart y producción de Gamarosa Filmes (RJ); 760 mil reales a “Um gosto de sol – a música do clube da esquina” de Ana Rieper y Paladina Produções Artísticas (RJ); “De longe toda serra é azul” de Neto Borges y producción Antonio Borges Neto (DF); 580 mil reales a “Terra e território: no caminho do desenvolvimento” de Marina Weiss y Laura Faerman y producción de Laboratório Cisco Educaçao e Imagem (SP); 560 mil reales a “Estados Unidos do Brasil” de Gustavo Godinho y Vladimir Cunha y producción de Companhia Amazonica de Filmes (PA); y 510 mil reales a “Niéde Guidon: Memórias da vida” de Tiago Tambelli y producción de Magno & Magno (PI). Medio millón se destinó a “O dia que durou 21 anos (2) – Os anos das sombras” de Camilo Tavares y producción de Pequi Filmes (SP) y a “Solteira quase surtando” de Caco Souza y producción de Artemis Produções Audiovisuais (RJ).

Finalmente, se destinaron 400 mil reales a “Morcego negro” de Chaim Litewski y Cleisson Vidal y producción de Terra Firma (SP); 350 mil reales a “Henfil do Brasil” de Angela Zoé y producción de Documenta Produções (RJ); 350 mil reales a “Othelo, o Grande” de Lucas H. Rossi y producción de Franco Produçoes, Filmes, Eventos e Promoçoes (RJ); 330 mil reales a “A mulher sem chao” de Débora McDowell y producción de Muamba Estúdio (PA); 300 mil reales a “Corredor polones” de Barbara Raquel Paz y producción de HB Filmes (SP); 250 mil reales a “Swingueira” de Bruno Xavier, Roger Pires y Yargo Gurjao y producción de Nigéria Comunicaçao e Audiovisual (CE); 240 mil reales a “Sobre rodas” de Mauro D’Abbio y producción de Klaxon Cultura Audiovisual (SP); y 200 mil reales a “Maria Bethania, a menina dos olhos de Oyá” de Marcio Debellian y producción de Debe Consultoria e Produções (RJ).

Desde 2008, PRODECINE financió 224 largometrajes brasileños de producción independiente. Este año se recibieron 273 inscripciones.