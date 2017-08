Hasta el 29 de setiembre está abierta la convocatoria a proyectos documentales para participar del 10º DocuLab, el laboratorio para work in progress del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que se realizará del 7 al 9 de marzo de 2018.

En esta edición se seleccionarán entre seis y ocho largometrajes en etapa avanzada de postproducción, o en la fase final de edición, que requieran asesoría analítica conceptual o apoyo para la finalización de la postproducción o para su distribución.

Los elegidos accederán a una asesoría especializada y directa con expertos documentalistas invitados, con el fin de “plantear estrategias y proponer soluciones a los obstáculos estéticos o conceptuales a los que los directores participantes se estén enfrentando, y siempre guiados por el director Nicolás Echevarría, nuestro asesor académico”, explicó a LatAm cinema la nueva directora de DocuLab, Ana Zamboni. Las obras también serán proyectadas ante delegados de industria, con el objetivo de retroalimentarse y conectarse con posibles coproductores o financiadores para su conclusión, comercialización y distribución.

Bajo el eslogan “Diez relatos, todas las historias” Zamboni recuerda que “DocuLab nunca ha restringido la búsqueda estética, narrativa o temática en sus diez años de existencia. Nuestro lema es precisamente la celebración de las incontables historias que la cultura e idiosincrasia de nuestra región genera, y el reconocimiento a los directores documentalistas que nos las cuentan”.

Para el próximo año la organización plantea una renovación del laboratorio y buscará integrarlo más fuertemente al festival. Por ello comenzará dos días antes que el FICG y estará ligado a sus actividades de Industria y del Talents Guadalajara. Por ejemplo, por primera vez tres de los proyectos serán además escogidos para participar de Guadalajara Construye WIP y sus productores también estarán invitados por la organización. Asimismo, uno de ellos formará parte de la selección Guadalajara goes to Cannes que el FICG lleva cada año al mercado francés. Por otra parte, los acreditados al DocuLab tendrán acceso a todas las actividades del Talents, incluyendo los Studios, Labs, clases magistrales y mesas de diálogo sobre temas de interés actuales para los creadores del cine de no ficción, agregó la directora.

El llamado se dirige a directores dedicados a la cinematografía de manera profesional o en formación avanzada, provenientes o residentes en cualquiera de los 19 países de Iberoamérica, y que cuenten con trabajo previo que avale una trayectoria en cualquier género (por ejemplo mediante su participación en dos cortometrajes o un largometraje seleccionados en algún festival internacional). Además de la experiencia de los postulantes, el Comité de Selección evaluará la calidad, creatividad y propuesta narrativa de cada propuesta, procurando conformar un grupo heterogéneo respecto a las nacionalidades.