Ibermedia, el programa de estímulo a la coproducción y desarrollo de películas de ficción, documentales y programas de televisión integrado por diecinueve países iberoamericanos, anunció la apertura de la convocatoria de apoyo al desarrollo y la coproducción de proyectos de cine iberoamericanos 2017, cuyo plazo de admisión finaliza el 24 de abril próximo. Como novedad, este año se pueden presentar al programa proyectos de Italia, nuevo país miembro del Programa.

La modalidad Apoyo a la coproducción de películas iberoamericanas y Línea abierta al documental está dirigida a las empresas de producción independientes de los países miembros de Ibermedia que estén registradas en alguno de los países miembros del programa. La ayuda se concederá en concepto de préstamo asignado a cada coproductor en función de su porcentaje de participación financiera en la coproducción. En este caso, el importe del préstamo concedido a proyectos de largometraje ficción y animación no excederá de 150.000 dólares. Igualmente, no superará el 50% del presupuesto total.

El importe del préstamo concedido a proyectos de largometraje documental no excederá de 100.000 dólares ni tampoco superará el 50% del presupuesto total. Los proyectos deben presentar una cooperación artística y técnica entre al menos dos coproductores pertenecientes a diferentes estados miembros del programa. Respecto a los proyectos de animación un mínimo del 70% de la realización de la animación (siempre en relación con la duración de la película) deberá ser realizada en estudios iberoamericanos.

Por su parte, el apoyo al desarrollo de proyectos cinematográficos de ficción y televisión, los proyectos deberán tener una duración mínima de 70 minutos y los documentales, mínimo 50 minutos, salvo caso justificado. El importe del préstamo concedido no excederá el 50 % del presupuesto de desarrollo del proyecto presentado y no puede ser superior en ningún caso a 15.000 dólares. Los proyectos televisivos deberán ser obras individuales o series de mínimo 25 minutos cada capítulo. Para la ficción televisiva la duración será de mínimo 25 minutos. El solicitante deberá garantizar que cuenta como mínimo con el 50% de la financiación del presupuesto de desarrollo, a través de compromisos formales (fondos públicos, fondos privados, acuerdos de co-desarrollo, ventas internacionales, préstamos, etc.).

Por su parte, el Fondo Iberoamericano de Ayuda Ibermedia fue creado en noviembre de 1997. La iniciativa forma parte de la política audiovisual de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) y tiene por misión promover en sus estados miembro, y por medio de ayudas financieras, la creación de un espacio audiovisual iberoamericano.

Las bases de la convocatoria están disponible en la página web de Ibermedia.