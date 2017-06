Semana de grandes noticias para Cinépolis, la cadena mexicana de exhibición cinematográfica líder en México y cuarta a nivel mundial, que ha superado las 5 mil salas en operación con la apertura del nuevo complejo Cinépolis Portal San Ángel, en la Ciudad de México.

Según datos proporcionados por la cadena, Cinépolis planea abrir este año un total de 477 salas nuevas, de las cuales 286 serán en México y 191 en el resto de los países donde opera. La cadena recibe más de 300 millones de asistentes en sus salas repartidas en Latinoamérica (México, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Perú), así como en India, Estados Unidos y España.

La empresa mexicana también tuvo su protagonismo en CineEurope 2017, feria del sector celebrada recientemente en Barcelona, donde se anunció la creación de Global Cinema Federation, una entidad destinada a representar los intereses de la exhibición cinematográfica mundial. La nueva firma tiene al consejero delegado de la compañía, Alejandro Ramírez Magaña, como presidente del grupo de trabajo mundial que ha elaborado ​​planes para el establecimiento de esta nueva agrupación.

Los miembros fundadores de la federación trabajarán en las próximas semanas para establecer las facultades que tendrá la nueva organización respecto a una serie de asuntos prioritarios que afectan al sector de exhibición como son la piratería audiovisual, la exclusividad del cine como primera ventana de explotación comercial, los pagos de derechos de propiedad intelectual musicales, las regulaciones sobre la accesibilidad a las salas de cine, la relación con los grandes estudios de producción y la comunidad creativa en general, las tecnologías aplicadas a la exhibición y sus estándares o los tratados comerciales internacionales y la inversión extranjera.

Junto a los miembros fundadores, que inicialmente formarán el cuerpo directivo de la organización, se prevé que la afiliación se extenderá a las principales cadenas de exhibición de todo el mundo con al menos 250 pantallas, así como a las principales asociaciones gremiales nacionales. Sin embargo, exhibidores que gestionen parques de salas inferiores a las 250 también podrán unirse a la iniciativa para mantenerse informados y apoyar las campañas sobre cuestiones clave.

Los miembros fundadores de Global Cinema Federation son los circuitos de exhibición AMC, Cinemark, Cineplex, Cinépolis, Cineworld, CJ-CGV, Event Cinemas, Les Cinemas Gaumont Pathé, Regal Entertainment Group, Vue International y Wanda Cinemas. Las dos asociaciones vinculadas inicialmente a la nueva federación mundial son la NATO (National Association of Theatre Owners) y la UNIC (The International Union of Cinemas). Entre todos representan los intereses del sector en más de 90 territorios.

Con la colaboración de Audiovisual 451.