Las ciudades Valdivia, Morelia y São Paulo reciben a lo largo del mes de octubre sendas ediciones de la Locarno Industry Academy, una iniciativa con la que el festival suizo apunta a fortalecer la formación de profesionales latinoamericanos en las áreas de exhibición, distribución y programación, así como reflexionar sobre los retos de la industria cinematográfica independiente en Latinoamérica.

Una treintena de profesionales de todo el continente participarán en esta iniciativa que comienza su periplo latinoamericano este 11 de octubre en AUSTRALAB, la sección de industria del Festival de Valdivia. Esta será la primera vez que el certamen chileno organiza esta actividad en la que participarán los chilenos Ana Asúa (Ciclon Cine), Catalina Marín (Centro de Cine y Creación – CCC), Picho Garcia (Festival Internacional de Cine de Viña del Mar), Yeniffer Fasciani (Distribución de Cine Independiente – DCI), Francisco Schüler (Salamandra Cine), y Josefina Undurraga (Red de Sala de Cine de Chile); la argentina Jazmín Monzón (Cinetren), el ecuatoriano Pedro Orellana (Vaivem) y el colombiano Juan Sebastian Mora (Festival de Cine de Cartagena de Indias). Florencia Schapiro (Lat-e Distribución, Argentina), Bruno Bettati (fundador de la productora Jirafa, Chile), Paula Astorga (Circo 2.12, México) y Rémi Bonhomme (Semaine de la Critique de Cannes, Francia) estarán a cargo de las distintas actividades académicas que se desarrollarán hasta el día 13.

Nueve días más tarde, la Academia suiza desembarcará por tercer año consecutivo en Morelia donde estarán participando los mexicanos Ángela Guerrero Arias (Canana), Lariza Melo Preciado (Floox​ ​Media​ ​Planning), Edher Campos (Machete), Diego Alfonso Torres Méndez (Cine Móvil Toto) y Regina Serratos Varela (Piano Distribución); los colombianos Andrés Jiménez Suárez (FICCI) y Adriana Agudelo Moreno (Mutokino); y el ecuatoriano Tomás Astudillo (Vaivem). En esta ocasión, el equipo de tutores estará integrado por Pierre Menahem (Still Moving, Francia), Miguel Rivera (Cinepolis, México), Richard Peña (ex director de la Film Society of Lincoln Center & NYC IFF) y Louis Balsan (Films Boutique, Alemania), entre otros.

Por último, la gira latinoamericana de la Locarno Industry Academy recalará en São Paulo, como parte de las actividades de la 41º Mostra Internacional de Cinema de esta ciudad. Organizada con el apoyo de la agencia de promoción Cinema do Brasil, el taller se extenderá entre el 24 y el 29 de octubre y contará con Bobby Allen (director de contenidos de, Reino Unido), Ryan Kampe (Visit Films, Estados Unidos) y la mexicana Paulo Astorga como tutores. Los participantes seleccionados para esta instancia son los brasileños Barbara Sturm (Elo Company / Cineramabc), Ibirá Machado (Descoloniza Filmes), Lidia Damatto (FiGa Films), Marina Tarabay (Vitrine Filmes), Priscila Santos (Pandora), Samir Haddad Habib (Cinespaço) y Mariana Antunes (Cineart Filmes). Además, han sido seleccionados Reinel García (EICTV, Cuba), Mauricio Tunaroza Romero (Proimagenes, Colombia), María Fernanda Sánchez-Armáss (Interior 13, México) y Luciana Calcagno (Cinetren, Argentina).

Marion Klotz está a cargo de este programa internacional que cuenta también con la cooperación de Sandra Gómez (Morelia), Julia Duarte (São Paulo) y Erick González (Valdivia) a nivel local.