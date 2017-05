Tras un año récord en la Berlinale -donde estuvo presente con diez películas – Brasil vuelve a Cannes con “Gabriel e la montanha” de Fellipe Barbosa en competición en la Semana de la Crítica, y el corto “Nada” de Gabriel Martins en la Quincena de los Realizadores.

“La producción de cine en Brasil no ha dejado de crecer en los últimos años y la presencia en Cannes es su reflejo. No es tan grande como en el pasado Berlín, pero 40 productoras en el Marché son un indicador que evidencia optimismo en la búsqueda del mercado internacional”, comenta André Sturm, presidente del programa de apoyo a la exportación de cine brasileño Cinema do Brasil y añade: “Esto es el resultado de la diversidad de nuestra cinematografía y el trabajo de promoción de nuestras películas y productores en el extranjero durante la última década que ha permitido al cine brasileño ser conocido de nuevo”.

Entre las películas que serán exhibidas en el Marché du Film debemos citar en primer lugar, la mencionada “Gabriel e a montanha”, la segunda ficción de Barbosa después de “Casa Grande”, producida por TvZero y que cuenta con la alemana Films Boutique como agente de ventas. Films Boutique también está detrás de las ventas internacionales de “Joaquim”, la última película de Marcelo Gomes presentada en Berlín, un retrato íntimo del revolucionario independentista Tiradentes producida por Rec Produtores Associados; y de “Vazante”, de Daniela Tomás (“Linha de passe”), que inauguró la seccción Panorama en la Berlinale. Producida por Dezenove Som e Imagem, es un drama histórico ambientado en 1821 alrededor de la mujer de un tratante de esclavos.

Por su parte, la italiana True Colors lleva en su catálogo “As duas Irenes” dirigida por Fabio Meira y producida por Lacuna Filmes. El filme estuvo seleccionado en Generation KPlus (Berlín) y presenta el retrato de dos niñas que descubren que no sólo tienen en común el nombre, sino también el mismo padre.

La productora Morena Filmes presentará en los screenings del mercado la nueva película de Julia Rezende “Como é cruel viver assim”. Después de su exitoso remake de la argentina “Un novio para mi mujer”, Rezende nos presenta un drama alrededor de cuatro amigos que deciden secuestrar a un millonario para solucionar sus precarias vidas.

La empresa con base en París Still Moving está a cargo de las ventas de “Pendular”, la segunda película de Julia Murat que ganó el premio FIPRESCI en la sección Panorama de la Berlinale. Murat con su particular aliento poético nos ofrece un viaje sentimental alrededor de la separación de una bailarina y un escultor.

La producción de Klaxon Cultura Audiovisual “Sobre rodas” es una road movie alrededor de dos muchachos. Ella (Lais) quiere emprender un viaje para encontrar a su padre y su amigo Lucas que se desplaza en silla de ruedas le acompañará. Las ventas están administradas por la compañía canadiense APL Film.

También los distribuidores internacionales podrán ver la esperada coproducción “Nadie nos mira”. La película -una coproducción a tres bandas en la que participa la brasileña Taiga Filmes- sigue las peripecias de un actor con el corazón roto que llega a Nueva York para ver realizado su sueño. A pesar de todos los reveses, su empeño es firme.

El documental brasileño estará representado en los screenings con el debut en la dirección de Leandra Leal: “Divinas divas”. Esta coproducción entre Daza Filmes y Biônica Filmes, que se hizo con el premio del público en el SXSW, retrata a los iconos de los primeros travestis artistas de los años 60.

En el Marché, la comedia estará representada por “TOC – Transtornada, Obsessiva Compulsiva”, una producción de Biônica Filmes alrededor de una comediante, Kika, que sufre TOC y lidia por conquistar el equilibrio en su vida.

La película seleccionada para representar a Brasil en los Oscar, “Pequeno segredo” es una producción de Ocean Films y Schurmann Filmes dirigida por David Schurmann. La compañía de Hong-Kong All Rights Entertainment Limited distribuye internacionalmente este drama basado en el best-seller del mismo nombre –escrito por la madre del cineasta– alrededor de tres familias en diferentes partes del mundo interconectadas por un único secreto.

En cuanto a la animación, dos largometrajes en estado de producción ofrecerán sus primeros minutos en Annecy Goes to Cannes: “Tito e os pássaros”, dirigido por Gabriel Bitar, André Catoto y Gustavo Steinberg y producido por este último desde Bits Filmes; y “Nimendajú”, dirigido por Tania Anaya y coproducido por Anaya Produçoes Culturais y Cinezebra (Alemania). “Tito…” cuenta la historia de un niño de 10 años que ha de salvar al mundo de una letal epidemia, y “Nimuendajú” relata la historia del etnólogo germano-brasileño Curt Nimuendaju a lo largo de 25 años de su vida en las aldeas indígenas del Brasil interior.

La presencia de la animación brasileña se completa con el screening de “Lino” de dirigida por Rafael Ribas, cuyas ventas internacionales las ha asumido la argentina FilmSharks. “Lino” gira alrededor de un desafortunado animador de fiestas al que su vida va a dar un vuelco.

Otras películas que tienen proyección en el mercado ante potenciales compradores y agentes de ventas son “Redemoinho” de Jose Luis Villamarim, representada por Habanero; los thrillers “O animal cordial”, de Gabriela Almeida y “Mal nosso”, de Samuel Galli,; la comedia romántica dirigida por Marcus Ligocki Jr. “Uma locura de mulher”, cuyas ventas las administra la compañía holandesa Summerside International, y “Elon não acredita na morte”, de Ricardo Alves Jr., producida por Entrefilmes.

En La Fabrique, el país está representado por el proyecto “Amanda e Caio”, segundo largometraje del cineasta paulista Daniel Ribeiro (“Hoje eu quero voltar sozinho”) producido por Lacuna Filmes.

Cerca de un centenar de profesionales conforman la delegación brasileña que desembarca en el Marché liderada por Cinema do Brasil y en la que los productores son mayoría. La lista incluye empresas como 3 Moinhos, Bananeira Filmes, Biônica Filmes, Bubbles Projects, Confeitaria de Cinema, Desvia Produçoes, Dezenove Som e Imagens, Enquadramento, Gullane, Querosene Filmes, Schurmann Filmes, Lacuna Filmes, entre otras.

Brasil también tendrá un papel destacado en el Producers Network, donde una veintena de productores estarán presentando sus compañías y seis de ellas sus proyectos como parte de un spotlight patrocinado por Films from Rio.

La delegación brasileña se completa con distribuidoras como Imovision, California Filmes, Images Filmes, y Paris Filmes; agentes de ventas como FiGa/Br y Habanero; y Sofa Digital, agregador VoD líder en el mercado latinoamericano.