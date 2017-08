“Nos gustaría que el lugar que ocupa en cine iberoamericano en Estados Unidos crezca”. Así de determinante se muestra Estrella Araiza, flamante directora del Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que tendrá su séptima edición entre el 2 y el 5 de noviembre.

Araiza, quien en los últimos años se ha desempeñado como directora de la sección de industria y Mercado del FICG – cargo que seguirá ocupando-, asume nuevo este rol con el objetivo de consolidar el certamen en Los Ángeles, según afirma la mexicana a LatAm cinema. La programación estará integrada por las películas ganadoras del FICG y varios estrenos mundiales, y en el ámbito de industria la estrella será el WIP Latino, sección work in progress que este año recibió sesenta inscripciones, el doble que en 2016. “Este tipo de convocatorias para películas en postproducción regularmente no existen en Estados Unidos y deja de lado a todas las películas independientes. La novedad este año fue que en lugar de limitarlo a una zona geográfica, lo limitamos a una temática de frontera. Esto abre el panorama para los temas de frontera de muchas regiones y no solamente la región de México y Estados Unidos”, señala la también cofundadora de la agencia de ventas Vendo Cine.

La sexta edición del FICGinLA, que tuvo una afluencia de 3500 personas, exhibió, entre otras, las mexicanas “La delgada línea amarilla”, “Margarita”, “La 4ª compañía” o el documental “El Charro de Toluquilla”. También se pudieron ver la brasileña “My hindu friend”, la puertorriqueña “La granja” o el documental colombiano “Paciente”. Por su parte, el WIP Latino 2016 acogió tres producciones: las ficciones “Nadie nos mira” de Julia Solomonoff y “108 costuras” de Fernando Kalife y el documental “Me llamaban King Tiger” de Ángel Estrada Soto. Asimismo, se desarrollaron varias charlas, presentaciones de libros y otras actividades de formación e industria.

El FICGinLa es una extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que se realiza en conjunto con la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América (Fundación UDG EUA).