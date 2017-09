En los últimas semanas fueron anunciados nuevos apoyos a la producción nacional del programa brasileño Todas as Telas que la Agencia Nacional del Cine (ANCINE) impulsa junto al Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE).

En la línea PRODECINE 02/2016, a la que se inscriben distribuidoras con proyectos de producción de largometraje, fueron premiadas con sendos estímulos de 950 mil dólares las comedias “Os salafrários” y “Loucas para casar 2”, ambas dirigidas por Pedro Antônio, producidas por la paulista Glaz Entretenimento y distribuidas por Downtown Filmes; mientras que “Primeira pessoa” de Leo Falcão con producción de la pernambucana D7 Filmes y distribución de Frederico da Cruz Machado recibió un apoyo cercano a los 750 mil dólares.



También recibieron estímulos en esta línea en el mes de julio las producciones “Favela high tech”, el próximo filme de Karim Aïnouz (Gullane Entretenimento); “Mulheres alteradas” de Luis Pinheiro (02 Cinema), “TAP – Trabalhos de amor perdidos” de Rafael Gomes (Bossa Nova Films); “Lilith” de Bruno Safadi (TV Produções); “O meu sangue ferve por você”, de Paulo Machline (Planetário Filmes) y el documental “A virada do século” de Angelo Defanti (Sobretudo Produção Audiovisual e Artística).

En la línea PRODECINE 03/2016, orientada a obras de producción independiente que busquen su comercialización en todos los segmentos del mercado de, fue premiado con unos 60 mil dólares el largo documental “Exodus” de Hank Levine, una producción de 02 Cinema y distribución de Paris Filmes. Mientras, el largometraje “4×100” dirigido por Tomás Portella y producido por Gullane Entretenimento recibió un estímulo de 914 mil reales para la finalización de la producción (PRODECINE 04/2013).

Por su parte, en la línea PRODAV 13/2016 para el desarrollo de núcleos creativos, resultó galardonado con 315 mil dólares el proyecto de Giros Projectos Audiovisuais dirigido por Flávio Tambellini, “Núcleo de Criação Giros”. La cartera de proyectos incluye cuatro series de ficción y dos documentales.

Asimismo, otras once producciones recibieron apoyo en los últimos meses para su distribución en salas de cine en las modalidades A (estrenos en más de 100 salas), B (lanzamiento en un mínimo de 10 salas en simultáneo) y C (10 salas sin necesidad de simultaneidad). La lista está integrada por “Aspirantes” de Ives Rosenfeld, distribuido por Ciclorama Filmes; “Dolores” de Juan Eduardo Dickinson, con distribución de Tucuman Distribuidora de Filmes; “Divinas divas” de Leandra Leal, distribuido por Vitrine Filmes; “Nova Amsterdam” de Edson Soares do Nascimento y distribución de FM Produções; y “Love Film Festival” de Vinicius Coimbra y Bruno Safadi con distribución de Ludwig Maia Arthouse.

También recibieron apoyo para su lanzamiento “Quase memória” de Ruy Guerra (Pandora Filmes), “Pendular” de Julia Murat (Vitrine Filmes), “O banquete” de Daniela Thomas (Reserva Nacional), “Comboio de Sal e Açúcar” de Licínio Azevedo (Panda Filmes), “Corpo elétrico” de Marcelo Caetano (Plateau Produções), “Fala comigo” de Felipe Sholl (Vitrine Filmes).