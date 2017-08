En el marco de la undécima edición de la Mostra CineBH, que se desarrolla del 22 al 27 de agosto, tiene lugar la octava edición de Brasil CineMundi, evento de mercado enfocado en el cine brasileño, donde se presentan veintidós proyectos brasileños ante más de 20 representantes de la industria internacional.

Este año son diez los proyectos participantes de la selección Brasil CineMundi. Los mismos son “Bagdá – Cenas do cotidiano”, dirigido por Caru Alves de Souza y producido por Rafaella Costa (Manjericão Filmes, SP); “Bate volta Copacabana”, de Juliana Antunes y producido por Marcella Jacques y Laura Godoy (Ventura, MG); “Despedida”, de Luciana Mazeto y Vinícius Lopes, producido por Eduardo D. Piotroski (Pátio Vazio, RS); “Grito”, de Davi de Oliveira Pinheiro y producido por Pedro Guindani (Ausgang, RS); “Horizonte”, de Jessica Candal y producido por Antônio Junior (Grafo Audiovisual, PR); “Mil poppers”, de Sergio Oliveira y el argentino Mauro Andrizzi (Aroma Filmes y Mono Films, PE); “O clube dos anjos”, de Angelo Defanti y producido por Bárbara Defanti (Sobretudo Produção, RJ); “O dia que o morro desceu”, de Ludmila Curi y producido por Mannu Costa (Plano 9, PE); “Tao longe do centro da terra”, de Aarón Fernández y producido por Rodrigo Sarti Werthein (Acere Produção Artística e Cultural, SP), y “Tia Virgínia”, de Fábio Meira y producido por Diana Almeida (Roseira Filmes, SP).

En la categoría Doc Brasil Meeting, participan los proyectos “Caminhos do Rio”, de Jessica Mota y producción de Alice Riff (Studio Riff, AM); “VHSHIV”, de Fábio Leal y Gustavo Vinagre, y producciòn de Dora Amorim y Thaís Vidal (Ponte Produções, PE); “Iramaya”, de Carolina Benjamin y producción de Danielle Villanova (Daza Filmes, RJ); “Quebrando no passo”, de Emílio Domingos (Osmose Filmes Ltda, RJ); “Somos o que perdemos”, de Heloisa Passos y producción de Eliane Ferreira (Maquina Filmes, PR), y “TU I TAM”, de Rafael Urban y producido por Larissa Figueiredo (Sto Lat Filmes, PR).

Finalmente, participan seis proyectos del estado en el Foco Minas: “Brasiliana e o descobrimento do Brasil”, de Itamar Dantas y producción de Daniel Couto (Impulso Projetos Audiovisuais de Juiz de Fora); “Cemitério do peixe”, de João Borges y producido por Gilberto Cardoso (Emvideo Eventos Audiovisuais); “Era o ócio, era o cio”, de Eduardo Cantarino y producido por Leonardo Mecchi (Dilúvio Produções); “Nxiamu”, de Maurílio Martins y Thiago Taves Sobreiro, producido por Matheus Antunes (Cento e Oito Filmes); “Suave na nave”, de Ana Carolina Soares y producido por Denise Flores (A Itinerante Filmes), y “Terras remotas”, de Simone Cortezão y producido por Matheus Antunes (Cento e Oito Filmes).

Entre los invitados internacionales de esta edición se cuentan la directora de operaciones de TorinoFilm Lab, Agata Czerner; el coordinador de Script Station del Berlinale Talents, Arne Kohlweyer; el director de adquisiciones de Films Boutique, Gabor Greiner; la coordinadora de CineMart, Inke Van Loocke, y el director del programa documental de Tribeca Film Institute, José Rodríguez.