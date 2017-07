Entre el 11 y el 17 de julio se lleva a cabo la vigésimo octava edición de FIDMarsella, Festival Internacional de Cine de Marsella, que ofrece un programa de 150 películas para más de 25 mil espectadores en salas, teatros, bibliotecas y pantallas al aire libre en distintas zonas de la ciudad. La producción latinoamericana está presente tanto en las diferentes secciones de la programación como en FidLab, la plataforma de coproducción internacional.

En la Competencia Internacional se podrán ver tres estrenos mundiales de la región: las colombianas “Cartucho” de Andrés Cháves Sánchez y “Mariana” de Chris Gude y la coproducción entre México y Alemania “Karl’s perfect day” de Rirkrit Tiravanija. A estos se suman las premieres internacionales de la brasileña “Baronesa” de Juliana Antunes y la coproducción entre Cuba e Italia “I vetri tremano” de Alessandro Focareta. “Cartucho” competirá además en la sección de primeras obras junto a “El exilio” del realizador y actor brasileño afincado en Francia Marcelo Novais Teles.

En su novena edición, FidLab se celebra los días 13 y 14 con once proyectos seleccionados, de los cuales dos son regionales. Chile dirá presente con “Penal cordillera”, ópera prima de Felipe Carmona producida por Cinestación en coproducción con El Otro Film. El filme imagina, basándose en hechos reales, los últimos días de cinco torturadores de la dictadura de Pinochet en el lujoso penal de Peñalolén. Por su parte, el realizador colombiano afincado en París Iván Argote también presentará su primer largometraje, “As far as we could get”, coproducido entre Francia, Colombia e Indonesia. El filme une dos puntos opuestos del planeta: Palembang en Indonesia y Neiva en Colombia, combinando un intercambio de correspondencia con elementos de geopolítica, economía, amor, historia y cultura.

Ambas películas, seleccionadas entre los más de 300 presentados, competirán junto a otros nueve proyectos de Francia, Austria, Portugal, Italia, Israel, España, Reino Unido, Túnez y Lituania por alguno de los seis premios que se entregarán, consistentes en ayudas para la finalización de los proyectos (postproducción de imagen, subtitulado, creación de DCP, mix de audio, etc).

Durante los dos días del encuentro, los representantes de los once proyectos realizarán presentaciones visuales y orales, seguidas por reuniones individuales con profesionales de la industria interesados en generar acuerdos de coproducción, financiación o distribución. La convocatoria acepta cada año proyectos de ficción o documentales de cualquier lugar del mundo, con cualquier duración y formato y en cualquiera de sus etapas de producción.