Diez películas y ocho proyectos han sido seleccionados para Buenos Aires Lab (BAL), la plataforma de desarrollo de proyectos y coproducción del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que este año celebrará su decimocuarta edición del 20 al 23 de abril.

Creado con el objetivo de apoyar la producción de cine en Latinoamérica a través de una serie de actividades dirigidas a los productores y realizadores de la región, esta nueva edición del BAL se divide en dos áreas: el Laboratorio de Producción, en la que participan productores emergentes con proyectos en estado de desarrollo y el Work in Progress, que presenta una selección de diez primeras y segundas películas en fase de postproducción. Ambos programas se enfocan exclusivamente en el ámbito de la producción y le ofrecen a los productores y realizadores un espacio para trabajar de forma personalizada en el diseño de estrategias de financiación, promoción y distribución, a través de reuniones individuales con tutores internacionales y diálogos con profesionales invitados.

“Hemos recibido más de cuatrocientas aplicaciones y, poniendo el foco en los talentos emergentes, seleccionamos las obras que en el cruce de géneros y lenguajes escapan a los convencionalismos y se destacan en el panorama de la producción regional e internacional. Además, estamos muy entusiasmados porque, sin ser un objetivo a priori, se ha alcanzado una selección conformada en un cincuenta por ciento por directoras y productoras mujeres”, comentó Agustina Costa Varsi, directora del BAL, a LatAm cinema.

Seis de las películas seleccionadas para el Work in Progress son argentinas: “El día que resistía” de Alessia Chiesa (producida por Laura Guinde); “Flora no es un canto a la vida” de Iair Said (producida por Victoria Galardi); “Marilyn” de Martín Rodríguez Redondo (producida por Paula Zyngierman – en coproducción con Chile); “Silvia” de Maria Silvia Esteve (producida por Gonzalo Moreno); “Temporada de caza” de Natalia Garagiola (producida por Santiago Gallelli y Benjamín Domenech); y “Veteranos” de Lola Arias (producido por Gema Juárez Allen).

La selección también incluye las brasileñas “A Sombra do pai” de Gabriela Amaral Almeida (producida por Rodrigo Sarti Wertheim y Rodrigo Texeira) y “No coração do mundo” de Gabriel y Maurilio Martins (producida por Thiago Macido Correia); la colombiana “Mariana” de Chris Gude (producida por Felipe Guerrero); y la chilena “Petit frère” de Roberto Collio y Rodrigo Robledo (producida por Isabel Orellana Guarello).

Por su parte los ocho proyectos seleccionados en el Laboratorio de Producción son“Bicha morta” de Felipe Santo (Brasil), “Cordillera” de Felipe Carmona (Chile), “De la noche a la mañana” de Manuel Ferrari (Argentina), “El retorno del Sr. Roque Thielen Hedderich a la Isla Akare-Meru” de Jorge Thielen Armand (Venezuela), “El rostro de la medusa” de Melisa Liebenthal (Argentina), “Encontro com Deus na madrugada” de Bruno Carboni y Marcela Bordin (Brasil), “Hijo mayor” de Cecilia Kang (Argentina) y “Los tiburones” de Lucía Garibaldi (Uruguay).

Un jurado internacional integrado por la programadora del Festival de Cine de Toronto, Andréa Picard, la productora brasileña Vânia Catani y el productor argentino Ignacio Rey otorgará premios para ambas secciones, auspiciados por reconocidas empresas del sector.