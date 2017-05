El Marché du Film, mercado del Festival de Cannes, es una cita obligada para la industria mundial. Desde la región, las cinematografías emergentes van abriéndose paso en sus pasillos, en los que ya son fijos los territorios con mayor experiencia internacional, como Argentina, Brasil, México, Colombia o Chile.

En 2017, por primera vez, Perú estará presente con una decena de representantes en el Marché. Se trata en su mayoría de distribuidoras como Delta Films o Aronnax, que viajan a Francia en busca de títulos para sus catálogos y, en algunos casos, como Amazonas Films, para promocionar películas nacionales. El cine peruano también estará disponible a través de los catálogos de agentes de ventas como la argentina Meikincine, que estará promocionando “Siete semillas” de Daniel Rodríguez Risco. Asimismo, el país andino estará presente en La Fabrique con el proyecto de animación “Nuna. La agonía del Wamani”, dirigido por Jimy Carhuas y producido por Origami. El productor del filme, Diego López-Mobilia, estará participando también en el Producers Network junto a la directora y productora Joanna Lombardi de Tondero Films.

A seis años de la puesta en marcha de una Ley de Cine, República Dominicana es representada en Cannes por una delegación organizada por la Dirección General de Cine (DGCINE) e integrada por una veintena de profesionales. El país realizará una presentación en su stand del Village International de cara a promocionar tanto los incentivos que ofrece para productores internacionales como su creciente producción nacional. Panamericana de Producciones, precisamente una de las productoras dominicanas más activas -responsable tanto de blockbusters como de dramas y cine de autor- estará presente por primera vez en las salas del Market Screening con la exhibición de “Luis”, drama en el que Archie López cambia de registro (el director es responsable de algunos de los blockbusters más importantes del cine dominicano, como las sagas “Lotoman” y “Tubérculo”) y que de la mano de Habanero busca completar su proyección internacional tanto a nivel de distribución como de participación en festivales. “Además de ‘Luis’, Panamericana está promoviendo las ventas internacionales de ‘Tubérculo presidente’, comedia que estrenamos en noviembre del 2016 y que ha sido la más taquillera del último año en República Dominicana, así como de ‘Noeli en los países’, documental estrenado ya en Visions du Réel y que también está disponible para ventas y festivales”, explica la productora Desiree Reyes-Peña sobre los objetivos de la empresa en Cannes.

En los Screenings, también se exhibirá el drama “El hombre que cuida” de Alejandro Andrújar, producido por El Balcón Producciones y representado por Habanero y “Carpinteros”, sexto largometraje del realizador dominicano José María Cabral, representado por la española Film Factory. Por su parte, YPR Films estará promocionando “Jeffrey” y “Candy Town”, nuevo el proyecto de la directora, Yanillys Perez, mientras que Guasábara Cine estará presente con “Cocote”.

Panamá también dirá presente en Cannes con varios proyectos y películas que verán la luz próximamente como “Más que hermanos”, ópera prima de Arianne Benedetti. Apoyados por DICINE, la dirección de cine de Panamá, la delegación panameña incluye a varios productores que viajan para dar sus primeros pasos internacionales y promocionar sus proyectos. La delegación incluye a Mariel Garcia Spooner (“Algo azul”), Jacobo Silvera (“Ilegitimo”), Chaly Barcenas (“Gaugin y el canal”), Luis Romero (“El último soldado”) y Arturo Montenegro (“Donaire y Esplendor”). El Festival de cine de Panamá también estará presente con IFF Panamá Goes to Cannes, sesión que presentará la película ganadora de su work in progress Primeras Miradas, la dominicana “Cocote” de Nelson Carlo de los Santos.

Dos películas de Uruguay (“Mi Mundial” y “El sereno”, ambas representadas por Habanero) tendrán su proyección en el Marché. El país también estará representado por Oriental Features, productora que en los últimos años ha estado involucrada en proyectos internacionales como “Era el cielo” de Marco Dutra, y la red de cines móviles Ecocinema.

Una de las novedades de esta nueva edición es la participación, por primera vez, de la recién creada Costa Rica Film Commission, comisión fílmica nacional que ha comenzado a dar sus primeros pasos internacionales para promocionar los rodajes en tierras ticas. El cine costarricense también estará representado por la distribuidora y productora Pacífica Grey y el Costa Rica Festival Internacional de Cine.