Un total de 200 mil dólares repartidos en dos proyectos de largometraje de ficción, documental o animación serán repartidos en la nueva convocatoria del fondo de coproducción Brasil-Chile que promueven la Agencia Nacional de Cine de Brasil, ANCINE, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, CNCA.

La convocatoria, que se mantiene abierta hasta el 27 de julio, está dirigida a los productores minoritarios de cada proyecto, quienes deben postularse al apoyo en su respectivo territorio. En 2016, los proyectos ganadores fueron “Tarde para morir joven” de Dominga Sotomayor (RT Features, Brasil/Cinestación Producciones Chile) en calidad de coproducción minoritaria chilena y el largo de animación “Nahuel y el libro mágico” de Germán Acuña como coproducción minoritaria brasileña (Carburadores, Chile/ Red Studio, Brasil).



También continúan abiertas las convocatorias de los fondos de coproducción de Brasil con Uruguay y Portugal, y en mayo se lanzará el llamado a la línea de apoyo a proyectos en régimen de coproducción con Argentina e Italia, que tendrá su primera edición en 2017.

En línea con la nueva convocatoria con el país europeo, ANCINE realizó el 18 y 19 de abril un encuentro de coproducción Brasil-Italia en São Paulo, en el que participaron dos guionistas italianos con sus proyectos en desarrollo: Alberto Iannuzzi, con “La puerta de la libertad” y Mario Cristiani, con el proyecto “15 millones”. Durante los dos días del evento se desarrollaron instancias de networking, en las que los proyectos italianos se presentaron a productoras brasileñas; y diversas actividades de formación, incluyendo un taller orientativo con las principales pautas para filmar y coproducir con Brasil.

La iniciativa, que se realizó en asociación con SPCINE, el Instituto de Cine de la ciudad paulista y Cinema do Brasil, integra el fondo binacional de desarrollo de proyectos 2016, que prevé una fase de intercambio para la capacitación de guionistas en cada país. La primera etapa del proceso tuvo lugar el pasado enero en el evento italiano When East Meets West, donde participaron tres realizadores brasileños: Cristiane Oliveira con el proyecto “Até que a música pare”; Ana Johann con “A mesma parte de um homem”; y Chaim Litewski, com el guion de “Morcego Negro, as vidas e mortes de PC Farias”.