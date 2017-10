Entre el 25 y el 29 de octubre se celebra en la ciudad peruana de Cusco la segunda edición del Taller Internacional de Formación en Animación de la Región Andina, TIFA Andina; una iniciativa para promover la animación andina organizada por Lulomotion Animación en alianza con los daneses de The Animation Workshop / VIA University College y el Ministerio de Cultura del Perú / Dirección Desconcertada de Cultura del Cusco.

Bajo la premisa de “fortalecer proyectos que contengan un rico imaginario cultural andino y latinoamericano”, el TIFA Andina ofrece un programa intensivo de formación dirigido a una decena de profesionales emergentes de la región andina, que fueron seleccionados entre las más 160 personas que se postularon. El selecto grupo está integrado por el boliviano Christopher Eduardo Rojas Frías, el ecuatoriano Daniel Jacome, la venezolana Zaira Montes, el colombiano Andrés Rafael Castillo Garzón y los peruanos César Yupanqui, Fabiola Zurita, Grace Cárdenas, Daniel Sánchez y Ever Sandoval.

En el line-up de invitados que dictarán seminarios y clases magistrales durante los cinco días, aparecen nombres como Jorge Ruiz Cano, animador de personajes en Walt Disney Studio; Aïda del Solar, docente en la escuela Gobelins y asesora de proyectos animados; Denis Chapon, de Andimation; Claus Toksvig, productor de “Song Of the Sea” y “Long Way North”; o Jerrica Cleland experta consejera en contenidos visuales para “Finding Nemo”, “Toy Story 2” y “Song of the Sea”.

Como novedad, TIFA Andina organiza el espacio “Estudios de caso andinos”, dedicado a la presentación de proyectos en desarrollo, entre los que se incluye “Nuna” de Jimy Carhuas, “Imilla” de Gabriel Bonilla y “Un reino entre las nubes” de Milton Guerrero. Asimismo, en la sección Estudios de caso de éxito se podrá conocer los detalles de la producción del oscarizado corto chileno “Historia de un oso” de la mano de su productor, Pato Escala; y la ilustradora María Elisa Soto.

En paralelo, TIFA Andina amplía su programa al público cusqueño y exhibe cuatro filmes animados: “Rodencia y el diente de la princesa” de David Bisbano; y los cortos “Cantar con sentido- Una biografía de Violeta Parra”, “Abuela Grillo” y el mencionado “Historia de un oso”.