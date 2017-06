El Taller Internacional de Formación en Animación de la Región Andina, TIFA Andina, ha abierto su convocatoria a proyectos latinoamericanos de animación en desarrollo para su segunda edición, a celebrarse entre el 25 y el 29 de octubre en la ciudad peruana de Cusco.

Hasta el 20 de julio podrán presentarse proyectos dirigidos a público infantil y juvenil que propongan un rico imaginario cultural andino y latinoamericano. Los postulantes seleccionados participarán en un seminario intensivo de cinco días que incluirá clases magistrales y asesorías dictadas por profesionales internacionales, entre los que se incluye a Jorge Ruiz Cano, animador de personajes para Walt Disney Animation Studio; Aïda del Solar, docente en Gobelins y otras escuelas francesas, especialista en storytelling y pilotaje de proyectos animados; Jerrica Cleland, experta consejera en contenidos visuales para películas como “Toy Story 2” y “Song of the Sea”; Claus Toksvig, productor de “Song Of the Sea” o Bastian Dubois, nominado a los Oscar del 2011 por su corto “Madagascar, carnet de viaje”. Asimismo, el estudio chileno Punkrobot compartirá su experiencia de producción de “Historia de un oso”, el cortometraje ganador del Oscar en 2016.

De entre los proyectos seleccionados, la Dirección Desconcertada de Cultura del Cusco ofrecerá una invitación completa para uno de cada país andino (Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela) y cinco para proyectos peruanos. Las bases y ficha de inscripción pueden ser consultadas en la página web del evento.

En su primera edición, que se realizó en Venezuela en 2014, participaron proyectos como “Nuna” de Jimmy Carhuas. “Cuando empezamos a desarrollar el TIFA, uno de los aspectos por los cuales decidimos hacerlo fue porque lo veíamos como una necesidad. Nosotros mismo estábamos en desarrollo de un largometraje y no conocíamos qué se estaba haciendo en la región en nuestros países vecinos ni existía un evento similar en la región. La sorpresa fue realmente grata al recibir 97 proyectos postulantes y percatarnos que de verdad hay mucha gente queriendo producir animación en la región” explica Carolina del Valle, responsable de TIFA Andina, a LatAm cinema.

Organizado por Lulomotion Animación en alianza académica con la escuela danesa The Animation Workshop / VIA University College y el Ministerio de Cultura del Perú a través de la Dirección Desconcertada de Cultura del Cusco; en su edición 2017 TIFA Andina busca seguir fortaleciendo el mapa regional de producción animada con historias propias y alcance universal.