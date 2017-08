“No hay peor cine que el que no se hace, pero no hay peor cine que el que no se ve”. Esta máxima es la que orienta el trabajo de la red Doctubre Mx/Ib, una iniciativa del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX).

Doctubre es una red de exhibición colaborativa donde participan centros culturales, cineclubes, cinetecas estatales y espacios universitarios de México e Iberoamérica.El objetivo es que “cualquier persona y en cualquier lugar puede emocionarse, inspirarse o reflexionar sobre lo que sucede a su alrededor en las pantallas de su comunidad” explica a LatAm cinema la coordinadora de Doctubre, Yéssica Valdez. La convocatoria para integrarse a la red está abierta hasta el 25 de agosto y las exhibiciones tienen que realizarse durante el mes de octubre. DocsMX aporta una programación global “tan diversa como nuestras audiencias”, de la cual cada sede elige qué programa en sus pantallas y cómo arma esa programación.

El único requisito es tener como ejes de trabajo la construcción de comunidad y la participación de las audiencias en torno al cine documental, promoviendo la reflexión, el análisis de la realidad y la diversidad cultural. Las copias se trafican de forma digital y cada sede debe contar con un proyector de DVD o Blu-ray, bocinas o sistema de audio y una pantalla adecuada. Se trabaja especialmente y de forma coordinada la comunicación en cada sede.

El principal criterio para programar es la calidad. “Para nuestra Selección Oficial elegimos entre más de mil títulos, lo cual nos asegura un abanico temático extremadamente amplio. Nuestro segundo criterio es la riqueza en contenidos. Por último, buscamos la universalidad de las películas. Son historias que, aunque sean locales, mueven al espectador, provocan que se sienta identificado y que pueda aplicar la historia que está viendo a su entorno más inmediato” explica el director artístico de DocsMX, Pau Montagud. “De esta forma nos acoplamos a la enorme diversidad que hay entre todas las sedes que componen las redes mexicana e iberoamericana de Doctubre”.

“La magia e importancia de esta red radica en que lo hace la gente” reafirma Valdez. “Un buen documental siempre nos planteará más reflexiones que las historias cerradas o encorsetadas en canon cultural impuesto”. Doctubre permite además que la comunidad documental iberoamericana crezca más allá del festival anual DocsMx. “Año con año cada espacio que se suma a la red se visibiliza no sólo en su comunidad, sino dentro de la larga lista de espacios independientes, y esto promueve la colaboración y apoyo entre los espacios” detalla la coordinadora.

DocsMX también tiene abiertas otras dos convocatorias que completan los componentes de exhibición, formación y creación de la 20ª edición del festival. La incubadora de documentales Docs Lab está abierta a proyectos en desarrollo y en búsqueda de esquemas de coproducción. Se seleccionará un máximo de 10 proyectos que participarán en un taller y en una sesión de pitching del 16 al 20 de octubre.

Por su parte está abierto el registro para participar en el Reto DocsMX, originario de Ciudad de México, que ahora se lleva a cabo en todo el país junto a la red Doctubre, y que próximamente llegará a otras latitudes. El desafío consiste en realizar un cortometraje documental en cien horas, entre el 13 y el 17 de octubre. La propuesta está dirigida a jóvenes cineastas nacionales y extranjeros que residen en México, mientras que en Colombia podrán hacerlo únicamente los nacidos en ese país como invitado de este año. Se seleccionarán cinco equipos para participar y las inscripciones también cierran el 25 de agosto.

Todas las convocatorias se encuentran disponibles en la plataforma permanente de exhibición, formación y creación documental, DocsMX.