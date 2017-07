Tras obtener el premio Teddy en la Berlinale de este año, “Una mujer fantástica” se convierte en la ganadora de la 5° edición del Premio Sebastiane Latino, que otorga anualmente la Asociación LGBT del País Vasco, Gehitu, a la película latinoamericana que mejor representa y defiende los derechos LGBT. El triunfo del film de Sebastián Lelio, reconoce por segundo año consecutivo a una producción chilena tras el triunfo en 2016 de “Rara”, de Pepa San Martín.

El jurado de Gehitu otorgó este premio a una “Una mujer fantástica” por “construir con mucha sensibilidad el personaje de Marina, y mostrar las distintas aristas de un personaje femenino que debido a su transexualidad tiene que hacer frente a los prejuicios para poder despedirse del ser amado”. También destacó que el film de Lelio muestra el mundo trans alejado del estereotipo que es habitual en el cine, generalmente ligado a la prostitución y la marginación.

Como es habitual, el galardón se entregará durante la realización del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que desde hace 18 años acoge el Premio Sebastiane a la mejor película LGBT de su selección, pero que desde hace cinco años también es el marco para la entrega de este Sebastiane Latino, que nació con el objetivo de potenciar el cine LGBT Latinoamericano.

“En el Premio Sebastiane Latino, el jurado visiona no sólo durante el Festival, sino a lo largo del año, la mayor parte de largometrajes latinoamericanos de temática. De entre todos ellos, que han podido pasar por otros festivales, elegimos unas finalistas que consideramos las mejores del año. Nos basamos en criterios cinematográficos pero al mismo tiempo tenemos en cuenta los valores que se desprenden del film. Casi al 50% tenemos estas dos variables a la hora de seleccionar al film ganador”, detalla a LatAm cinema Igor Blanco, coordinador del premio.

Este año los finalistas junto a “Una mujer fantástica” fueron “Corpo eléctrico” de Marcelo Caetano (Brasil), “Primavera” de Santiago Giralt (Argentina), “Señorita María, la falda de la montaña” de Rubén Mendoza (Colombia) y “El diablo es magnífico” de Nicolás Videla (Chile).

La androginia y la transexualidad fueron los temas que sobresalieron en la selección de este año, que es un termómetro para medir las tendencias del cine LGBT latinoamericano. “Cada año podemos observar rasgos comunes que definen un poco la producción. Este año no sé si es casualidad o quizás no, tres de las cinco mejores películas para el jurado tienen personajes transexuales, ‘Señorita María, la falda de la montaña’, ‘El diablo es magnífico’ y ‘Una mujer fantástica’. El tema de la transexualidad o travestismo no es una sorpresa para nosotros. Hace dos años, la producción latinoamericana nos sorprendió también con películas de alta calidad alrededor de ese mundo, como ‘Carmín Tropical’, ‘La Visita’, ‘Made in Bangkok’ o ‘El hombre nuevo’. El año pasado el tema que más destacó es el punto de vista de la adolescencia, sus problemas, sus miedos, su realidad”, compara Blanco.

El Premio Sebastiane Latino será entregado coincidiendo con el Tercer Encuentro de Festivales de cine LGBT Iberoamericano, que tendrá lugar durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el mes de septiembre.