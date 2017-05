31 proyectos de animación latinoamericanos se dan cita entre el 23 y el 26 de mayo en Bootcamp Ideatoon, un evento de formación y networking que se desarrolla en Cuernavaca (México). Bajo la organización de Pixelatl, esta iniciativa busca enriquecer los proyectos y permitir que éstos establezcan alianzas desde ya para presentarse con mayores posibilidades en el mercado de la Cumbre Ideatoon de septiembre.

Los proyectos participantes fueron elegidos entre los 300 postulantes provenientes de trece países del continente. La lista está integrada por seis proyectos regionales: “Mi ex mejor amigo” de Jose Navarro y Santiago O´Ryan (Chile), “El reino de las nubes” de Milton Guerrero (Perú), “RamPamDam” de Gino Imagino, Gustavo Castellanos and Miguel Velez (Ecuador), “Hotel Super Nova” de Osvaldo Sequiera and Cali Eduarte (Costa Rica), “Piriguin” de Maximiliano Martínez (Chile) y “Munkins” de Andre Moreira Forni (Brasil).

Desde México participan los 25 restantes, encabezados por “Nautika: the whereabouts of the humankind” de Ernesto Molina, “Grimalkin” de Sant Arellano, “Bullywood Camp” de Daniel Ferrara, “Flamides, the nonheroes” de Néstor Efraín Gutiérrez Macías, “Cuco y Chakua” de Lando Ibarra y FL Sikorski, “Grant Tales” de Mariana Posadas y Gustavo Cosio, “Offside Strikers” de Rafael González, “Niña Monstruo” de Eduardo Arredondo, Abraham Lara, Cecilio Camacho y Daniel Mercado, “Redwood Brotherhood” de Fernando Campos y Berenice Alvarez, “Elie the Unicorn Witch” de Marco Molina y Karina Cisneros, “Gleen Glitch” de Edgar Amor, Jessie Arias y Samuel Kishi, “Color Monsters” de Gabriel Villavicencio, “The boy without a tale” de Oscar Michel, “Diaper Parents” de Karen Acosta y Edino Ferreyra,

Completa el listado “Hackers Garage” de Carlos Montaño, “Mystery Bound” de Kenet García, “Bululú” de Federico Gutiérrez, “Ginna dinamita” de Yolizz Wruck, “9:16” de Jaimille Lara, Erika Téllez, Itzel Ramos y Andrea Hernández, “Techno-Tails” de Luispa Salmón, “Kitty cat internet” de Irene Melis Machado y Arturo Ambriz, “Glitch Sandwich” de Gabriel Pichardo, “Sundown Agency” de Ale Tuckar, Ana Gaby Pérez, Hilce E. Larsen y Heis González, “How to survive to a magic market” de Diego y Sebastián Ramírez y “Donnie and Oli PIZZA” de Oscar Hernández y Thalía de la Torre.

Los realizadores de los proyectos participantes recibirán asesorías individuales de expertos internacionales, incluyendo ejecutivos de Mattel, Discovery Kids, Technicolor, Citizen Skull y Radar Cartoons, entre otros. Asimismo, los seleccionados asistirán a clases magistrales y talleres brindados por un plantel de profesionales integrado por Joan Lofts, productora ejecutiva de “Peppa Pig”; Hernán LaGreca, Director Creativo Senior de Cartoon Network Latinoamérica o Stephen De Stefano, diseñador e ilustrador de “Samurai Jack”, “Popeye” y “Mickey Mouse”.

Entre los temas del plan intensivo de formación, se abarcará el pitching, diseño y psicología de personajes, producción de series, propiedades intelectuales, mercados, licencias y merchandising.

De entre la treintena de proyectos se seleccionarán diez, que participarán en el mercado de la Cumbre Ideatoon en el mes de septiembre.